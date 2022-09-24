İran’ın hedefindeki İsrailli Geller soruşturması tamamlandı: Suikast hücresi böyle çökertildi

Geller, "1996 yılından itibaren Türkiye'de ikamet ederim. Zaman zaman İsrail'e gidip gelirim ancak son 5-6 yıldır sürekli olarak Türkiye'de kalırım. İstanbul Çatalca'da faaliyet gösteren CNC İleri Teknoloji Mühendislik isimli şirketin kurucusu ve sahibiyim. Bu tarihten yaklaşık 6 hafta önce öldürülmek istendiğimi öğrendim. Bana yönelik herhangi bir eylem hazırlığında veya eylem girişiminde olan kişi veya kişilerin ilgili kurumlarınızca tespit edilmesi ve yakalanması durumunda davacı ve şikayetçiyim" şeklinde ifade verdi.

ADIM ADIM İZLENDİ

İddianameye göre Geller'in hem Çatalca'da bulunan şirketi hem de Beşiktaş'ta bulunan ikameti, İranlı casusluk şebekesi tarafından adım adım izlendi ve fotoğraflandı.