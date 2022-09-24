İran’ın hedefindeki İsrailli Geller soruşturması tamamlandı: Suikast hücresi böyle çökertildi

İran istihbaratının İsrailli asıllı iş adamı Yair Geller'e yönelik planladığı suikast girişimiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İran nükleer programının mimarı Muhsin Fahrizade cinayetine misilleme amacıyla Geller'i hedef alan İranlı 6 kişilik suikast hücresine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.
ÖLDÜRÜLMEK İSTENDİĞİMİ ÖĞRENDİM
Geller'in ise geçtiğimiz aralık ayında emniyete başvurarak, "Yaklaşık 6 hafta önce (ekim) öldürülmek istendiğimi öğrendim" diyerek şüphelilerin yakalanmasını istediği ortaya çıktı. 5 şüpheliye "siyasal ve askeri casusluk", "suç örgütü üyeliği" suçlarından 24 yıla kadar hapis istenirken, hücrenin İstanbul'daki lideri Saleh Moshtagh'ın ise 28 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.
MİT'İN RADARINA TAKILDILAR
Nükleer programının mimarı Muhsin Fahrizade'yi İsrail'in gerçekleştirdiği suikastla kaybeden İran'ın, İsrail'e karşı Türkiye'de gerçekleştirmeyi planladığı çok gizli suikast planı, geçtiğimiz şubat ayında MİT'in radarına takılmıştı. İsrail asıllı Türk vatandaşı Yair Geller'e (75) yönelik suikast planlayan 2'si tutuklu 6 kişilik İran casusluk şebekesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı.
HÜCRE SORUMLUSUNA 28 YIL KADAR HAPİS TALEBİ
5 şüpheliye "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından 17 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.