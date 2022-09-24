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    • 24.09.2022 09:06
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    İran’ın hedefindeki İsrailli Geller soruşturması tamamlandı: Suikast hücresi böyle çökertildi

    İran istihbaratının İsrail asıllı iş adamı Yair Geler'e yönelik suikast girşimi MİT tarafından önlendi. İranlı 6 kişilik suikast hücresine yönelilk yürütülen soruşturma tamamlandı. Şüpheliler için 19 yıldan 28 yıla kadar hapis talebi istendi. Hedefteki Geller, suikast girişimini Ekim ayında öğrendiği dile getirdi. Soruşturma dosyasında suikat timinin planlarının nasıl deşifre edildiği ve MİT'in yürüttüğü operasyonun adım adım nasıl başarıya ulaştığı ortaya çıktı.

    İran’ın hedefindeki İsrailli Geller’in ifadesi ortaya çıktı

    İran istihbaratının İsrailli asıllı iş adamı Yair Geller'e yönelik planladığı suikast girişimiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İran nükleer programının mimarı Muhsin Fahrizade cinayetine misilleme amacıyla Geller'i hedef alan İranlı 6 kişilik suikast hücresine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

    ÖLDÜRÜLMEK İSTENDİĞİMİ ÖĞRENDİM
    Geller'in ise geçtiğimiz aralık ayında emniyete başvurarak, "Yaklaşık 6 hafta önce (ekim) öldürülmek istendiğimi öğrendim" diyerek şüphelilerin yakalanmasını istediği ortaya çıktı. 5 şüpheliye "siyasal ve askeri casusluk", "suç örgütü üyeliği" suçlarından 24 yıla kadar hapis istenirken, hücrenin İstanbul'daki lideri Saleh Moshtagh'ın ise 28 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

    MİT'İN RADARINA TAKILDILAR
    Nükleer programının mimarı Muhsin Fahrizade'yi İsrail'in gerçekleştirdiği suikastla kaybeden İran'ın, İsrail'e karşı Türkiye'de gerçekleştirmeyi planladığı çok gizli suikast planı, geçtiğimiz şubat ayında MİT'in radarına takılmıştı. İsrail asıllı Türk vatandaşı Yair Geller'e (75) yönelik suikast planlayan 2'si tutuklu 6 kişilik İran casusluk şebekesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

    HÜCRE SORUMLUSUNA 28 YIL KADAR HAPİS TALEBİ
    5 şüpheliye "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından 17 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

        Şüphelilerden hücrenin sorumlusu Saleh Moshtagh'ın (44) ise hem casusluk hem de "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından 19 yıldan 28 yıla kadar hapsi istendi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi. İlk duruşmanın 13 ekim tarihinde görüleceği öğrenildi.

        ÖLDÜRÜLECEĞİNİ EKİM AYINDA DUYMUŞ
        Havacılık-savunma sanayi, teknoloji, yazılım ve CNC tezgahları üreten CNC İleri Teknoloji ve Mühendislik şirketinin sahibi Yair Geller'in 'müşteki' sıfatıyla verdiği ifade iddianamede yer aldı. 1 Aralık 2021 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifade veren Geller, ekim ayı içerisinde öldürüleceğine ilişkin duyum aldığını vurguladı.

        Geller, "1996 yılından itibaren Türkiye'de ikamet ederim. Zaman zaman İsrail'e gidip gelirim ancak son 5-6 yıldır sürekli olarak Türkiye'de kalırım. İstanbul Çatalca'da faaliyet gösteren CNC İleri Teknoloji Mühendislik isimli şirketin kurucusu ve sahibiyim. Bu tarihten yaklaşık 6 hafta önce öldürülmek istendiğimi öğrendim. Bana yönelik herhangi bir eylem hazırlığında veya eylem girişiminde olan kişi veya kişilerin ilgili kurumlarınızca tespit edilmesi ve yakalanması durumunda davacı ve şikayetçiyim" şeklinde ifade verdi.

        ADIM ADIM İZLENDİ
        İddianameye göre Geller'in hem Çatalca'da bulunan şirketi hem de Beşiktaş'ta bulunan ikameti, İranlı casusluk şebekesi tarafından adım adım izlendi ve fotoğraflandı.

            İran asıllı şahısların kendilerine tehdit veya muhalif gördükleri şahıslar hakkında yaşadıkları yer, iş yerleri gibi bilgileri toplayıp, sonrasında eylemi gerçekleştirmeyi planladı. Bu planın da dikkat çekmemek ve yakalanmamak için Türk vatandaşları aracılığıyla yapıldı.

            GÜVENLİ EVE GEÇTİĞİNDEN HABERSİZLERDİ
            İranlı casusluk hücresinin liderliğini İran'da bulunan İstihbaratçı Yasin Taheremamkendi'nin (53) yaptığı, İranlı Saleh Moshtagh Bighouz'un (44) ise hücrenin Türkiye yöneticiliğini üstlendiği belirlendi.

            İran'ın suikast hücresi ise Yair Geller'in, MİT ve Mossad'ın koordineli çalışması doğrultusunda güvenli eve geçtiğinden habersizdi.

            İran istihbarat hücresinin İstanbul sorumlusunun çok sayıda yurtdışı giriş çıkışının olduğunu saptanırken, cep telefonunun da Çatalca'da bulunan CNC şirketinin civarında, farklı zaman dilimlerinde defalarca sinyal verdiği belirlendi.

            TALİMAT İRAN'DAN FOTOĞRAFLARI ÇOLAK'TAN
            Hücrenin başında İran'da firari durumda bulunan Yasin Taheremamkendi (53) isimli şüpheli yer alırken, hücre liderinin İstanbul'daki işlemlerini ise yine İranlı Saleh Moshtagh Bighouz (44) tarafından yapıldı.

            Geller'in ev ve iş yerinin fotoğraflarının şüpheli Osman Çolak tarafından çekildi. Çekilen fotoğraflar Taheremamkendi'nin kullanımındaki İran menşeili telefon hattına gönderildi.

            GHOLSANİ'Yİ DE FOTOĞRAFLADILAR
            Geller'e yönelik suikast hazırlığında olan hücrenin İsrailli işadamından önce de İran'dan Türkiye'ye göç eden bilgisayar yazılımcısı ve ekonomist Shahnam Golshani'yi kaçırmak için keşif-istihbarat çalışması yaptığı da vurgulandı.

                Hücrenin 2015 yılından itibaren İran'da kendisine yönelik baskılar nedeniyle ilk önce Ankara, ardından ise Zonguldak'a yerleşen Golshani'yi evine kadar takip edip fotoğrafladığı ve tehdit ettiği belirlendi.

                BİRDEN FAZLA HAT KULLANDILAR
                Suikast hücresi, kendilerine karşı operasyonel çalışmaya karşı tedbirli davrandı. Operasyonda birden fazla hat kullanıldığı, cep telefonlarının sürekli değiştirildiği ve yine şüphelilerin tespiti mümkün olmayan İran hatları kullandıkları saptandı.

                Hücre üyelerinin kendi aralarında yaptıkları görüşmelerde özellikle Whatsapp veya internet üzerinden hizmet sağlayan programları tercih ettikleri belirlendi. İsrailli işadamının takip edilmesine ilişkin görüşmeler bu programlar üzerinden, delil bırakılmaması amacıyla yapıldı.

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                Haberler Güncel İran’ın hedefindeki İsrailli Geller soruşturması tamamlandı: Suikast hücresi böyle çökertildi
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