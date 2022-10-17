Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank partisince düzenlenen '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' çerçevesinde Nevşehir'e geldi. Programına basın toplantısı ile başlayan Bakan Varank, Türkiye'nin otomobili TOGG hakkında da bilgi verdi.
BÜYÜK TEHDİT İÇERİSİNDELER
Varank, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı olan 29 Ekim tarihinde ilk otomobilin banttan ineceğini söyledi.
Varank şunları söyledi:
Dünya ekonomik olarak bir resesyona durgunluğa doğru gidiyor. 3 yıldır pandeminin olduğu bir süreçten geçtik. Ekonomik buhran Rusya ve Ukrayna savaşı sebebiyle daha da derinleşmiş durumda. Ülkeler bu sıkıntıları atlatabilmek için bir sarmalın içerisine girmiş durumda. Gelişmiş ülkeler 40-50 yıldır görmedikleri enflasyonu, işsizliği şu anda yaşıyorlar. Büyük bir tehdit içerisindeler. İşte uluslararası toplantılarda, emin olun her bir ülkenin gündeminde 'acaba biz bu kışı nasıl atlatacağız? Bu enerji krizini nasıl atlatacağız' endişesi var. Bununla ilgili görüşmeler yapıyorlar.
O GÜNLER GERİDE KALDI
Tabii bu küresel olumsuz iklimden ülkemiz de etkileniyor. Biz bunu hiçbir zaman inkar etmedik. Ama burada Türkiye'nin durduğu noktayı da gayet güzel bir şekilde değerlendirmek lazım. Ülkemiz bundan önce sıcak para politikalarından kur, faiz, enflasyon sarmalından emin olun çok çekti. Bu politikalar sebebiyle ülkemizin önüne çok setler çekildi. IMF kapılarında ülkemizin geleceğine ipotek koyulmaya çalışıldı. Ancak o günler geride kaldı.