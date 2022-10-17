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    • 17.10.2022 11:30
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    • 17.10.2022 11:56
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    Fırsatçılar yasayı da çiğnedi: 6+6'da ekspertiz ve noter oyunu

    Ticaret Bakanlığı, araç satışında haksız kazancı önlemeye ve piyasadaki fiyat dengesini yeniden sağlamaya yönelik önemli bir adım atarak sıfır otomobil satışlarında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı getirmişti. 6 ay ve 6 bin kilometre şartının bazı noterler ve ekspertizler tarafından uygulanmadığı ortaya çıktı.

    6+6’da ekspertiz ve noter oyunu

    Ticaret Bakanlığı, sıfır araç fiyatlarında yaşanan artışın önüne geçmek için kolları sıvamış, 6 ay ve 6 bin kilometre şartının uygulanacağı açıklanmıştı. 15 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren şartın bazı noter ve ekspertizler tarafından uygulanmadığı ortaya çıktı.

    Öte yandan, hem internet hem de fiziki satışa konu olan yasa dışı araç alım satımı yapanları tespit eden ve araç başına 300 bin liraya kadar ceza kesecek Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Torba Kanun teklifinde yer alıyor.

    AYKIRI İŞLEM YAPARAK DEVİR
    Yasal olarak noterler aracılığıyla yetki belgesi olsun ya da olmasın ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtı satışı yapan herkesin, her bir satıştan en fazla 3 gün önce ekspertiz raporu alma ve bu raporu noter satışı sırasında notere ibraz etme yükümlülüğü bulunuyor.

    Bu maddeyi ihlal eden bazı noterler alıcı ve satıcının sözlü beyanını esas alarak ve aykırı işlem yaparak devri gerçekleştiriyor.

    YASA DIŞI İŞLEMLER
    TSE standartlarına uygun bazı ekspertizlerde ise durum tamamen alıcı ve satıcının isteğine bağlı olarak gelişiyor. Yasal şartlara uymayan söz konusu aracın kilometresi yine alıcı ve satıcının isteği üzerine kanuna uygun olarak düzenleniyor.

    Ekspertizlerin işaret ettiği ve düzenlemede yer alan TSE belgesi yalnızca ekipmanların uygunluğunu denetlerken, bu tip özel işletmelerin yasa dışı işlemlerle zorunluluğa gelir uğruna uymadığı anlaşılıyor.

        VATANDAŞA PARA TEKLİFİ
        Yeni Şafak'ın haberine göre; Galericilerin ise yasal düzenlemeyi göstere göstere internet sitesi üzerinden deldiği gibi al-sat işine tanıdık eş dost üzerinden devam ettiği de tespit edildi.

        Yıllık 3 araç alım satımı yapabilen bireysel alıcı ve satıcıları kullanan galeri ve diğer kapsamda olan işletmeler, bunun yanında para ile de gayri yasal işlemleri gerçekleştiriyor.

        Alım satım işi yapmayan birçok vatandaşa para teklif eden galericiler devir ve tüm işlemlerini bu şekilde hallediyor.

        BİR BİR DOSYALANIYOR
        Ticaret Bakanlığı'nın yasal düzenlemeyi duyurduğu 15 Ağustos tarihinden ve esneklik tanıyarak 15 Ekim'den itibaren takibe aldığı ikinci el ve sıfır araç işi yapan ticari unvana sahip galerici, şirket ve işletmeler bir bir dosyalanıyor.

            TORBA KANUNDA YER ALIYOR
            Hem internet hem de fiziki satışa konu olan yasa dışı araç alım satımı yapanları tespit eden ve araç başına 300 bin liraya kadar ceza kesecek Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Torba Kanun teklifinde yer alıyor.

            Komisyondan geçerek onaylanacak düzenlemeyle birlikte Bakanlık geçmişte tespit ettiği ihlallerin yanı sıra güncel tespitlerle birlikte cezai işlemlere hız verecek.

            YASADIŞI YOLLARA BAŞVURDULAR
            Konuya ilişkin A Haber ekranlarında değerlendiremelerde bulunan Avukat Mehmet Kırmızı; Ticaret Bakanlığı, piyasadaki sahte, usülsüz fiyat artışlarının önüne geçmek üzere 6+6 kuralı getirdi.

            15 Ağustosta Resmi Gazete'de yayımlandı. Kötü niyetli galericiler, ekspertizler ve noterler bunu aşmak için çeşitli yasadışı yollara başvurdular.

                Ekspertizde hile yapmak, bazı galericilerin yakınları üzerinden satışlar yapması gibi.

                ARAÇ BAŞINA 300 BİN LİRA
                Hem internet hem de fiziki satışa konu olan yasa dışı araç alım satımı yapanları tespit eden ve araç başına 300 bin liraya kadar ceza kesecek Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Torba Kanun teklifinde yer alıyor.

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                Haberler Güncel Fırsatçılar yasayı da çiğnedi: 6+6'da ekspertiz ve noter oyunu
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