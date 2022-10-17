Fırsatçılar yasayı da çiğnedi: 6+6'da ekspertiz ve noter oyunu

Ticaret Bakanlığı, sıfır araç fiyatlarında yaşanan artışın önüne geçmek için kolları sıvamış, 6 ay ve 6 bin kilometre şartının uygulanacağı açıklanmıştı. 15 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren şartın bazı noter ve ekspertizler tarafından uygulanmadığı ortaya çıktı.

Öte yandan, hem internet hem de fiziki satışa konu olan yasa dışı araç alım satımı yapanları tespit eden ve araç başına 300 bin liraya kadar ceza kesecek Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Torba Kanun teklifinde yer alıyor.

AYKIRI İŞLEM YAPARAK DEVİR

Yasal olarak noterler aracılığıyla yetki belgesi olsun ya da olmasın ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtı satışı yapan herkesin, her bir satıştan en fazla 3 gün önce ekspertiz raporu alma ve bu raporu noter satışı sırasında notere ibraz etme yükümlülüğü bulunuyor.