Yerli ve milli silahlar dünya gündeminde! SİHA'lardan sonra Macaristan'dan flaş açıklama: Tümüne talibiz
Macaristan Teknoloji ve Sanayi Bakanı Laszlo Palkovics, Türkiye ziyareti kapsamında insansız hava araçları (İHA) alanında iş birliklerini masaya yatırdıklarını belirterek, "Macar ordusu, Türk savunma sanayi ürünleri alma kararı aldı. Türkiye'nin ürettiği bu araçlar, savaş alanında yeni bir yol olduğunu gösterdi" ifadelerini kullandı.
Palkovics, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ankara'da soruları yanıtladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'la görüşmesinde, ikili sanayi ve teknoloji iş birliğini geliştirmeyi ele aldıklarını söyleyen Palkovics, "İlişkilerimiz zaten iyi, sürekli yeni iş birlikleri imkanlarına bakıyoruz. İnşaat sanayinde önemli iş birliklerimiz var, bugünün en önemli konusu olan savunma sanayi iş birliğimiz var." ifadesini kullandı.
Palkovics, Macaristan-Türkiye arasındaki savunma sanayi alanındaki iş birliklerine işaret ederek, "Macar ordusu, Türk savunma sanayi ürünleri alma kararı aldı. Zırhlı personel taşıyıcı alanında önde gelen bir firmadan ürün almaya karar verdik. Macaristan'da üretme anlaşması da yaptık." diye konuştu.
Ortak üretimin ilk aşamasında montajın yapılacağını, ikinci aşamada da üretim yapılacağını aktaran Palkovics, "Savunma sanayi alanında başka iş birliklerini konuştuk. Tabii ki bunlardan biri de Türk İHA'ları. Türkiye'nin ürettiği bu araçlar, savaş alanında yeni bir yol olduğunu gösterdi. Bundan dolayı İHA alanında iş birliklerini de değerlendirdik." ifadelerini kullandı.
Palkovics, ülkesinde insansız araçlar için bir test merkezi bulunduğunu da anlatarak, Türk firmalarının iş birlikleri için buraları da kullanabileceğine işaret etti.
Baykar firmasının ürettiği Bayraktar İHA'larıyla ilgili Macaristan Savunma Bakanlığının alanına giren bu konuda Bakanlığın satın almak için gerekli değerlendirmeleri yaptığını vurgulayan Palkovics, "Diğerlerine göre daha ucuz ancak daha etkili bir teknoloji." dedi.
"GAZ MERKEZLİ ENERJİ SİSTEMİNİ DEĞİŞTİRMEMİZ LAZIM"
Macaristan'la ortak araştırma ve üretim fırsatlarına dikkati çeken Palkovics, Türkiye ile Macaristan arasında ortak araştırma ve geliştirme projeleri, ortak üretimler ve ortak bilimsel araştırmalar yapılmasına yönelik "Bu karşılıklı bir kazan-kazan durumu olur." görüşünü dile getirdi.
Palkovics, sadece bir ürünü almak değil o ürünün Macaristan'da üretimini de önemsediklerinin altını çizerek, "Özellikle Rusya-Ukrayna savaşının ardından Avrupa'nın özellikle de Almanya'nın savunma sanayi kapasitesinin düşük olduğu görüldü. Durum değişiyor. Bu alanda kapasite artırımı önemli bir rol oynuyor." diye konuştu.
Türk firmalarının Macaristan'ın enerji dönüşümüne katkı sağlamasının da Türkiye ziyaretinde ele alınan konulardan olduğunu aktaran Palkovics, "Şu anda Avrupa'nın enerji sistemi, gaz merkezli bir sistem. Elektriğin fiyatı, gaz ve gaz temelli sistemlerin parçalarına göre belirleniyor. Bunda değişiklik yapmamız lazım." ifadelerini kullandı.
Palkovics, 2022-2050 dönemini kapsayan Enerji Dönüşüm Planı'nı hayata geçirdiklerini belirterek, mümkün olduğunca yenilenebilir enerji kaynakları ile diğer enerji kaynaklarına geçmeyi planladıklarını anlattı.
Macaristan'ın gelecek sene sonunda güneş enerjisinden ürettiği enerjiyi 3 gigavattan 8 gigavata çıkaracağını anlatan Palkovics, güneş enerjisiyle ilgili ekipmanların Macaristan'da üretilmesiyle bu sayının 20 ila 24 gigavata çıkacağını söyledi.