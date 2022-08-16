Yerli ve milli silahlar dünya gündeminde! SİHA’lardan sonra Macaristan’dan flaş açıklama: Tümüne talibiz

Palkovics, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ankara'da soruları yanıtladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'la görüşmesinde, ikili sanayi ve teknoloji iş birliğini geliştirmeyi ele aldıklarını söyleyen Palkovics, "İlişkilerimiz zaten iyi, sürekli yeni iş birlikleri imkanlarına bakıyoruz. İnşaat sanayinde önemli iş birliklerimiz var, bugünün en önemli konusu olan savunma sanayi iş birliğimiz var." ifadesini kullandı.

Palkovics, Macaristan-Türkiye arasındaki savunma sanayi alanındaki iş birliklerine işaret ederek, "Macar ordusu, Türk savunma sanayi ürünleri alma kararı aldı. Zırhlı personel taşıyıcı alanında önde gelen bir firmadan ürün almaya karar verdik. Macaristan'da üretme anlaşması da yaptık." diye konuştu.