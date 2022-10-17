ABD'de 8 saat ortadan kaybolan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: "AB ülkelerinde olsa taşlar yerinden oynar"

TAŞLAR YERİNDEN OYNAR

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan TBMM Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, "Cumhurbaşkanımızın BM çerçevesinde yapmış olduğu görüşmeler ortada, programı ile ilgili bir gizlimiz saklımız yok. Tabii ki özel görüşmelerimiz olabilir ama onu da beyan ediyoruz. CHP Genel Başkanı'nın programında ise bilinmeyen bir süreç var. Ana muhalefet partisinin genel başkanının yurtdışına gittiğinde görüşme trafiği içerisinde soru işareti uyandıracak bir bölüm var ise AK Parti milletvekili ve Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı olarak da vatandaş olarak da ilgimi çeker. Siyasi olarak istediği ile görüşebilir, o bizi ilgilendirmez ama orada kimlerle görüştüğünü bilmek ayrı bir konu. 'Şu dönem içerisinde özel görüşmelerim olacak' denebilir ama ortadan yok olmak başka bir şey. Basında da çok ciddi eleştiri var. Referans vermeye çalıştıkları birçok AB ülkesinde bu tür ziyaretler olsa taşlar yerinden oynar" dedi.