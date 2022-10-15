Başkan Erdoğan, Astana dönüşü gündeme dair değerlendirmelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yüzyıl, Türkiye'nin yüzyılı olacak" dedi. Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nda önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Dönüşte ise gazetecilerle gündemi değerlendirdi. Hem enerji merkezi hem de gündeme dair şunları söyledi:

Biz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza ve Rusya tarafında ilgili kuruma çalışma yapmaları talimatını Sayın Putin'le birlikte verdik. En uygun yer neresiyse bu dağıtım merkezini orada inşallah kurmuş olacağız. Bu iş için tabii ki Trakya en önemli yer olarak görülüyor.

Türkiye'nin arabuluculuğu (Rusya-Ukrayna savaşı) hususunda Rusya'nın da diğer bazı ülkelerin de Türkiye'ye olan güvenleri aynen devam ediyor.

Yunanistan'a uyarılarımızı yapıyoruz. Dedeağaç'ta veya farklı adalarda yapılanları elbette görüyoruz. Biz zırhımızı kuşandıktan sonra bunlar hiç ürküntü vermez. Tedbirimiz var, her şeyimiz hazır.

F16 konusunda son gelişmeler bir şeylerin değiştiğini gösteriyor.

Dünyadaki ticaret hacmi 12 milyar ton. 2030'a geldiğimizde bu 25 milyar tona çıkacak. İstanbul Boğazı'ndaki sıkıntılar belli. Önümüzdeki yıllarda bu çok daha artacak. Bunların hepsi düşünüldüğünde, Kanal İstanbul olmazsa olmaz.

Türkiye'nin gündeminde başörtüsü diye bir konu mu vardı? Yanımda başörtülü var. Böyle bir dert var mı? Kimse sana niye takıyorsun dedi mi? Bunların hepsi aşıldı, geçti. Sana Altılı Masa bile destek vermiyor. Türkiye'nin böyle bir düzenlemeye ihtiyacı yok.