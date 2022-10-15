Bartın'daki patlamayla ilgili provokasyona geçit yok: 12 hesap hakkında işlem başlatıldı!

TTK Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "Eksi kotlarda yüksek metan gazı" ve "2019 yılında yayımlanan Sayıştay raporu" içerikli haberlerdeki yanlış ifadeler nedeniyle açıklamaya ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"2019'da yayımlanan Sayıştay raporuna atıfta bulunularak yapılan haberlerde, çalışan damarların tamamında gaz içeriğinin yüksek olduğu ifade edilmektedir. Söz konusu haberlerde, kömürün içinde yer alan metan gazı 'çalışılan ortamdaki havada yüksek metan gazı tespit edildi' şeklinde lanse edilmektedir. Söz konusu ifade tamamen yanlıştır. Ocak içindeki havalandırma ile kömürün bünyesindeki metan gazı birbirinden farklı konulardır. Dolayısıyla bu durum iş sağlığını ve güvenliğini etkileyen bir durum değildir. Öte yandan, Kurumumuzdaki tüm müesseselerimizde maden iş sağlığı ve güvenliği kurallarına sıkı sıkıya riayet edilerek üretim yapılmaktadır."