Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.10.2022 10:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.10.2022 11:11
    ABONE OL

    Bartın'daki patlamayla ilgili provokasyona geçit yok: 12 hesap hakkında işlem başlatıldı!

    Son dakika haberi! Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin provokatif içerikli paylaşım yapan 12 hesap yöneticisinin tespit edilerek, haklarında adli işlem başlatıldığını bildirdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Provokatörlere geçit yok!

    Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin provokatif içerikli paylaşım yapan 12 hesap yöneticisinin tespit edilerek, haklarında adli işlem başlatıldığını bildirdi.

    EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi.

    Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında dün meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya platformlarında vatandaşları kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden ve provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 12 hesap yöneticisinin tespit edildiği kaydedildi.

    Açıklamada, provokatif içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen 12 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatıldığı bilgisi verildi.

    TTK, "AMASRA'DAKİ MADEN OCAĞINDA YÜKSEK METAN GAZI BULUNDUĞU" İDDİALARINI YALANLADI
    Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Amasra maden ocağındaki patlamaya ilişkin bazı haberlerde kullanılan "maden ocağında yüksek metan gazı bulunduğu" ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

        TTK Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "Eksi kotlarda yüksek metan gazı" ve "2019 yılında yayımlanan Sayıştay raporu" içerikli haberlerdeki yanlış ifadeler nedeniyle açıklamaya ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

        Açıklamada şunlar kaydedildi:

        "2019'da yayımlanan Sayıştay raporuna atıfta bulunularak yapılan haberlerde, çalışan damarların tamamında gaz içeriğinin yüksek olduğu ifade edilmektedir. Söz konusu haberlerde, kömürün içinde yer alan metan gazı 'çalışılan ortamdaki havada yüksek metan gazı tespit edildi' şeklinde lanse edilmektedir. Söz konusu ifade tamamen yanlıştır. Ocak içindeki havalandırma ile kömürün bünyesindeki metan gazı birbirinden farklı konulardır. Dolayısıyla bu durum iş sağlığını ve güvenliğini etkileyen bir durum değildir. Öte yandan, Kurumumuzdaki tüm müesseselerimizde maden iş sağlığı ve güvenliği kurallarına sıkı sıkıya riayet edilerek üretim yapılmaktadır."

        Sayıştay Başkanlığı Enerji Grup Başkanlığına atanan İbrahim Özkarcı'nın kurumu ziyaretinin nezaket ziyareti olduğu ve denetim amaçlı yapılmadığı bildirilen açıklamada, "TTK Amasra Müessesesi'nde üretim esnasında Kurum Degaj Yönergesi hükümleri titizlikle uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Environment
        Haberler Güncel Bartın'daki patlamayla ilgili provokasyona geçit yok: 12 hesap hakkında işlem başlatıldı!
            SON DAKİKA