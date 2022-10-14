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    • 14.10.2022 09:26
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    İçişleri Bakanlığı duyurdu! 3 terörist daha teslim oldu

    Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

    3 terörist daha teslim oldu

    Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 3 teröristin, güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

    101 TERÖRİST TESLİM OLDU
    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

    Örgüt mensuplarının 2003, 2014 ve 2022 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

    Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısının da 101'e yükseldiği kaydedildi.

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    Haberler Güncel İçişleri Bakanlığı duyurdu! 3 terörist daha teslim oldu
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