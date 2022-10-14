Almanlar 'muhalefetin beyin göçü' algısını çürüttü! Eğitim için giden öğrencilerin yüzde 72'si döndü

Federal İstatistik Dairesi tarafından sunulan verilere göre, 2006 ile 2021 arasında AB üyesi olmayan ülkelerden 612 bin öğrenci, yüksek öğrenim için Almanya'ya geldi.
Bu tarihler arasında Türkiye'den de 23 bin 675 öğrenci geldi. Daire, 2006 ile 2011 yılları arasında oturma izni alan 10 bin öğrenciyi baz aldı ve bu öğrencilerin 7 bin 240'ının, yani yüzde 78'inin Türkiye'ye döndüğünü açıkladı.
BÜYÜK ALGI BÖYLE ÇÖKTÜ
Dairenin istatistiğe aldığı 2 bin 760 öğrencinin kalma nedenlerinin başında yüzde 30 oranı ile ticari amaç, yüzde 24,4 ile Alman vatandaşlığına geçişi tercih etmeleri, yüzde 22,2 oranıyla yaptıkları evlilik, yüzde 18,4 oranıyla öğrenime devam etme isteği yer aldı.