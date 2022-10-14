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    • 14.10.2022 09:21
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    • 14.10.2022 09:21
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    Van'da teröristlerle çıkan çatışmada Uzman Çavuş Kürşat Sert şehit oldu

    Van'ın Çatak ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada uzman çavuş Kürşat Sert şehit oldu. Sert'in şehadet haberi Kahramanmaraş'taki ailesine verildi. Acı haberi alan aile fertleri gözyaşlarına boğuldu.

    Van’dan acı haber! 1 askerimiz şehit oldu

    Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak; Çatak ilçesi Büyükağaç Mahallesi Övecek kırsalında başlatılan Ş.J.Hv.Tek.Asb.Kd.Çvş. Cem Akdoğan operasyonu çerçevesinde Karataş Çukurları mevkiinde teröristlerle sıcak temas sağlandı.

    ACI HABER AİLESİNE VERİLDİ
    Çıkan çatışmada Elbistanlı uzman çavuş Kürşat Sert (30) şehit oldu. Şehit Sert'in acı haberi Elbistan ilçesi merkezinde oturan aileye, Kaymakam Hasan Hüseyin Vural, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Recep Üncü, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Kırılmaz ve görevliler tarafından verildi.

    Acı haberi alan aile fertleri gözyaşlarına boğuldu.

    VALİLİK DUYURDU
    Van Valiliği, Çatak ilçesinde terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çatak ilçemizde hain terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Ruhu şad olsun." ifadelerine yer verildi.

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