Şehidimizin kanı yerde kalmadı! Pençe-Kilit'te 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMADI
Yapılan açıklamada, "Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.
UZMAN ÇAVUŞ İBRAHİM HAN ŞEHİT OLMUŞTU
Milli Savunma Bakanlığı dün Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, İstihkam Uzman Çavuş İbrahim Han'ın EYP patlaması sonucu şehit olduğunu duyurmuştu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız İstihkam Uzman Çavuş İbrahim Han, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.