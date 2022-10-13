Başkan Erdoğan'dan Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansında önemli açıklamalar

Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi, Kazakistan'ın başkenti Astana'da başladı. Başkan Erdoğan zirvenin genel otorumunda açıklamalarda bulunud.
Rusya-Ukrayna savaşında adil bir barışın sağlanması gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Hedefimiz sahadaki zorluklara rağmen bir an önce akan kanın durdurulmasını sağlamaktır" şeklinde konuştu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASTANA'DA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR | VİDEO İZLE
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
Kurucularından olduğumuz konferansın genişletilmesine başından beri destek verdik. Dönem başkanlığımız sırasında da aynı şekilde devam ettik. İnsanlık olarak güç dengelerinin değiştiği, ekonomiden gıda güvenliğine pek çok alanda ciddi imkanlarla karşılaştığımız dönemden geçiyoruz.
Türkiye olarak uzun süredir dünya beşten büyüktür diyerek bu duruma dikkat çekiyoruz. Dünyanın neresinde olursak olarak hepimiz aynı kaderi paylaşıyoruz. Salgın süreci bu gerçeği hepimize tekrar hatırlatmıştır.
TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE
Terör örgütlerine yardım eden, propaganda, finansman, eleman devşirme faaliyetlerine katılan oluşumların hiçbir ayrıma gidilmeksizin engellenmesi gerekiyor.
Afganistan'ı kendi kaderine terk etmemeli uluslararası camiada desteklemeliyiz. Toplam 5,6 milyar dolarlık insani yardımla milli gelire oranla dünyada ilk sıradayız.
4 milyondan fazla yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapmayı sürdürüyoruz.
SAVAŞIN KAZANANI OLMAZ
Rusya-Ukrayna savaşında adil bir barışın sağlanması gerektiğini her zaman söylüyorum. Hedefimiz sahadaki zorluklara rağmen bir an önce akan kanın durdurulmasını sağlamaktır. Türkiye olarak çok modlu ulaştırma kordirlarını teşvik ediyor, moder İpek Yolu'nun canlandırılmasını hedefliyoruz. Ukrayna krizinin etkilerini yakından hissediyoruz.
Kaynak ve güzergah çeşitlendirilmesi enerji politikamızın hedeflerindendir.