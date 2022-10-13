Başkan Erdoğan'dan Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansında önemli açıklamalar

Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi, Kazakistan'ın başkenti Astana'da başladı. Başkan Erdoğan zirvenin genel otorumunda açıklamalarda bulunud.

Rusya-Ukrayna savaşında adil bir barışın sağlanması gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Hedefimiz sahadaki zorluklara rağmen bir an önce akan kanın durdurulmasını sağlamaktır" şeklinde konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASTANA'DA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR | VİDEO İZLE



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Kurucularından olduğumuz konferansın genişletilmesine başından beri destek verdik. Dönem başkanlığımız sırasında da aynı şekilde devam ettik. İnsanlık olarak güç dengelerinin değiştiği, ekonomiden gıda güvenliğine pek çok alanda ciddi imkanlarla karşılaştığımız dönemden geçiyoruz.