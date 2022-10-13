EGM uyardı! Ankaralılar dikkat! 13 Ekim Ankara’da hangi yollar araç trafiğine kapalı? 13 Ekim Ankara araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar

ANKARA'DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK?

13 Ekim Perşembe günü Ankara'da trafiğe kapatılacak yollar şöyle;

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Caddesinin Baruthane Kavşakla, Ulus Kavşak arasında kalan bölümü 2ile Çapa Sokak'ın tamamının çift yönlü olarak trafiğe kapatılmasını, ihtiyaç duyulması halinde; Seğmenler tarafından kortej yürüyüşünün yapılacağı; Çankırı Caddesi, Atatürk Bulvarı (Osmanlı Kavşak ile Ulus Kavşak arası), Anafartalar Caddesi, Hisar Parkı Caddesi, İpek Caddesi, Bedesten Sokak, Gözcü Sokak, Kalekapısı Sokak ve Alitaş Sokak ile yürüyüş güzergâhına bağlanan tüm cadde ve sokakların çift yönlü olarak program bitimine kadar araç trafiğine kapatılacaktır" denildi.