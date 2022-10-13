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    • 13.10.2022 08:42
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    EGM uyardı! Ankaralılar dikkat! 13 Ekim Ankara’da hangi yollar araç trafiğine kapalı? 13 Ekim Ankara araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar

    Ankara'nın Başkent Oluşunun 99. Yıldönümü Kutlamaları' ve 'Başkent Kültür Yolu Festivali' nedeniyle yapılacak etkinlikler dolayısıyla saat 09.00'dan program bitimine kadar Başkentte bazı yollarda araç trafiğine izin verilmeyecek.Peki, Ankara'da hangi yollar kapalı? Ankara araç trafiğine kapalı yollar hangileri? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    EGM uyardı! Ankaralılar dikkat! 13 Ekim Ankara’da hangi yollar araç trafiğine kapalı?

    Ankara'da yaşayan ve trafiğe çıkacak vatandaşlar tarafından trafiğe kapatılacak yollar gündemde yer alıyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamaları sonrasında detaylar araştırma konusu oldu.

    ANKARA'DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK?

    13 Ekim Perşembe günü Ankara'da trafiğe kapatılacak yollar şöyle;

    Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Caddesinin Baruthane Kavşakla, Ulus Kavşak arasında kalan bölümü 2ile Çapa Sokak'ın tamamının çift yönlü olarak trafiğe kapatılmasını, ihtiyaç duyulması halinde; Seğmenler tarafından kortej yürüyüşünün yapılacağı; Çankırı Caddesi, Atatürk Bulvarı (Osmanlı Kavşak ile Ulus Kavşak arası), Anafartalar Caddesi, Hisar Parkı Caddesi, İpek Caddesi, Bedesten Sokak, Gözcü Sokak, Kalekapısı Sokak ve Alitaş Sokak ile yürüyüş güzergâhına bağlanan tüm cadde ve sokakların çift yönlü olarak program bitimine kadar araç trafiğine kapatılacaktır" denildi.

    Açıklamada, vatandaşlar mağduriyet yaşamamaları için Metro ve Ankaray gibi toplu taşıma araçlarını kullanmaları konusunda özen göstermeleri istendi.

        13 EKİM ANKARA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        Ankara'nın Başkent Oluşunun 99. Yıldönümü Kutlamaları' ve 'Başkent Kültür Yolu Festivali' nedeniyle yapılacak etkinlikler dolayısıyla saat 09.00'dan program bitimine kadar sürecek.


        Ankara'nın Başkent Oluşunun 99. yılı kutlamaları ve Başkent Kültür Yolu Festivali nedeniyle kapalı olan yollar saat 09:00 itibariyle trafiğe kapanacak ve program bitimiyle yeniden normal haline dönecek. 13 Ekim günü etkinliklerin bir kısmı 19:00'da gerçekleşiyor.
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