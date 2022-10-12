Ruhat Mengi yine alay konusu oldu! Uçan mühürden sonra şimdi de WhatsApp bombası

Gazeteci Ruhat Mengi'nin attığı tweet sosyal medyada gündem oldu. Yalan bir mesajı gerçekmiş gibi sosyal medya hesabından paylaşan Mengi, kullancılar tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.
AKILALMAZ MESAJI GERÇEK SANARAK PAYLAŞTI
Mengi, sosyal medya hesabından WhatsApp gruplarında yayılan gerçek dışı bir bilgiyi yayınladı. WhatsApp'ın okundu bilgisi hakkında ilginç ifadelere yer verilen mesajda, bir mesajın yanında üç tik işareti olduğu takdirde mesajın hükümet görevlileri tarafından okunduğu iddia edildi. Mavi tikin kırmızıya dönmesi halinde ise mesajın incelemeye alınabileceği öne sürüldü. Gazeteci Mengi'nin mesajda yer alan ifadeleri gerçek sanarak paylaşması ise alay konusu oldu.
"ÇOK İLGİNÇ BİLMİYORDUM"
Mengi, gerçek dışı bilgiler içeren mesajı sosyal medya hesabından paylaşarak "Çok ilginç, bilmiyordum. Bu da eksik kalmamış demek ki! Ne kadar özgürüz, ne kadar demokratik bir ülke oldu burası." dedi.