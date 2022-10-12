Ruhat Mengi yine alay konusu oldu! Uçan mühürden sonra şimdi de WhatsApp bombası

"ÇOK İLGİNÇ BİLMİYORDUM"

Mengi, gerçek dışı bilgiler içeren mesajı sosyal medya hesabından paylaşarak "Çok ilginç, bilmiyordum. Bu da eksik kalmamış demek ki! Ne kadar özgürüz, ne kadar demokratik bir ülke oldu burası." dedi.