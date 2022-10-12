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    • Güncel
    • 12.10.2022 12:11
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    • 12.10.2022 12:24
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    Ruhat Mengi yine alay konusu oldu! Uçan mühürden sonra şimdi de WhatsApp bombası

    2018 seçimleri öncesi "uçan mühür" iddiasıyla sosyal medyada günlerce alay konusu olan gazeteci Ruhat Mengi, şimdi de WhatsApp mesajlarının hükümet görevlileri tarafından okunduğuna ilişkin troll bir mesajı gerçek sandı.

    Uçan mühürden sonra şimdi de WhatsApp bombası

    Gazeteci Ruhat Mengi'nin attığı tweet sosyal medyada gündem oldu. Yalan bir mesajı gerçekmiş gibi sosyal medya hesabından paylaşan Mengi, kullancılar tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

    AKILALMAZ MESAJI GERÇEK SANARAK PAYLAŞTI
    Mengi, sosyal medya hesabından WhatsApp gruplarında yayılan gerçek dışı bir bilgiyi yayınladı. WhatsApp'ın okundu bilgisi hakkında ilginç ifadelere yer verilen mesajda, bir mesajın yanında üç tik işareti olduğu takdirde mesajın hükümet görevlileri tarafından okunduğu iddia edildi. Mavi tikin kırmızıya dönmesi halinde ise mesajın incelemeye alınabileceği öne sürüldü. Gazeteci Mengi'nin mesajda yer alan ifadeleri gerçek sanarak paylaşması ise alay konusu oldu.

    "ÇOK İLGİNÇ BİLMİYORDUM"
    Mengi, gerçek dışı bilgiler içeren mesajı sosyal medya hesabından paylaşarak "Çok ilginç, bilmiyordum. Bu da eksik kalmamış demek ki! Ne kadar özgürüz, ne kadar demokratik bir ülke oldu burası." dedi.

        UÇAN MÜHÜR PAYLAŞIMIYLA GÜNDEM OLMUŞTU
        2018 seçimlerinde akıl dışı bir iddia ortaya atan Mengi yine sosyal medyanın diline düşmüştü. Mengi, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Arkadaşlar sabah bir arkadaşın kayınpederi oy kullandıktan sonra 1 -2 dk toparlanmak için kabinde oyalanmış sonra bakmışki bastığı mühür uçup gitmiş. Uçucu mühür göndermişler CHP'nin kesin kazanacağı yerlere kıyamet kopmuş tutanaklar falan tutulmuş. Lütfen herkese duyurun." ifadelerini kullanmıştı.

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