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  • 04.01.2020 13:09
  • Son Güncelleme: 04.01.2020 13:15

polisini karalamaya çalışan rezil oldu

Gazeteci , hesabı Twitter'dan 'deki polislerin şiddet videosu ile polisini karalamaya çalıştı ve "Polisine güvenemeyen millet kime güvensin" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde 'de yayınlanan ve da büyük tepki çeken görüntülerde bir şüpheli, iki polis tarafından araçtan sürüklenerek indirilip feci şekilde dövülüyordu.



ÇİN'DEKİ GÖRÜNTÜLERİ TÜRK POLİSİ GİBİ YANSITTI
polisini karalamak için videodakilerin Türk polisi olduğunu iddia eden gazeteci , sosyal medya hesabından Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığını etiketleyerek "Polis bunu yapamaz! Yapan polisler ceza almalıdır. Düşmana vurur gibi vuruyorlar gencecik çocuğa. Polisine güvenemeyen millet kime güvensin" paylaşımında bulundu.


YÜZLERCE UYARI ALDI AMA KALDIRMADI
Ruhat Mengi, yüzlerce takipçisi tarafından uyarılsa da Türk polisine yönelik sözleri nedeniyle özür dilemedi, paylaşımı silmedi.

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