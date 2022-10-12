Başkan Erdoğan Kazakistan’a gitti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 4'üncü Toplantısı'na riyaset etmek ve Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı'nın 6'ncı zirvesine katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gitti.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'le birlikte Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 4'üncü Toplantısı'na riyaset etmek ve Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı'nın 6'ncı zirvesine katılmak üzere Cumhurbaşkanlığı uçağı "TUR" ile Astana'ya gitti. Başkan Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer tarafından uğurlandı. Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan havalanan uçağın öğle saatlerinde Astana'da olması bekleniyor.



Başkan Erdoğan, Astana'da bugün Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 4'üncü Toplantısı'na katılacak. Başkan Erdoğan, 13 Ekim'de de Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı 6'ncı Zirvesi'nde devlet ve hükümet başkanlarına hitap edecek.

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