Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.10.2022 08:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.10.2022 08:56
    ABONE OL

    Terör örgütü PKK'ya 'Abluka' sürüyor! Diyarbakır'da patlayıcı ve yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi

    İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da sürdürülen Eren Abluka Sonbahar-Kış 2 Operasyonu'nda PKK'ya bir darbe daha vuruldu. Operasyonda 1 el yapımı patlayıcı düzeneği, 52 bin kök kenevir, 132 bin kök skunk ile 565 kilogram toz ve kubar uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi.

    PKK’ya ’Abluka’ sürüyor!

    Diyarbakır'da sürdürülen Eren Abluka Sonbahar-Kış 2 Operasyonu'nda PKK'ya bir darbe daha vuruldu.

    İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı belirlenen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Diyarbakır'da Eren Abluka Sonbahar-Kış 2 Operasyonu'nun başlatıldığı belirtildi.

    PATLAYICI MADDE VE YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
    Bu kapsamda, Lice ilçesi Birlik Mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 23 noktada gerçekleştirilen arazi arama tarama faaliyetinde, 1 el yapımı patlayıcı düzeneği, 52 bin kök kenevir, 132 bin kök skunk, 440 kilogram toz esrar ile 125 kilogram kubar esrar ele geçirildiği kaydedildi.

    Açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    ’Kaz’dık dağları!
    Haberler Güncel Terör örgütü PKK'ya 'Abluka' sürüyor! Diyarbakır'da patlayıcı ve yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi
        SON DAKİKA