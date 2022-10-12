Mustafa Karahan kimdir, hastalığı ne? Kadıköy’deki patlamanın faili 'Bern katili' Mustafa Karahan çıktı! İsviçre Safari Katliamı nasıl olmuştu?

Kadıköy'de 3 kişinin hayatını kaybettiği patlama ile ilgili yeni detaylar yaşanıyor. Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün yaptığı açıklamada, patlamaya neden olan kişinin Mustafa Karahan olduğunu açıklamıştı. Karahan'ın 1998'de İsviçre'de 4 kişiyi öldürüp Türkiye'ye kaçtığı ve ağabeyinin ihbarı sonrası yakalandığı ortaya çıktı. Peki, Mustafa Karahan kimdir? İsviçre Safari Katliamı nasıl olmuştu? İşte detaylar...
Pazar gecesi 3 kişinin öldüğü İstanbul Kadıköy'deki patlamanın sırrı çözüldü. Patlamaya, 1998'de İsviçre'de 4 kişiyi öldürüp Türkiye'ye kaçan, abisinin ihbarıyla yakalanınca yıllarca hapis yatan bina sahibi Mustafa Karahan'ın intikam hırsının neden olduğu ortaya çıktı. İşte Bern katili ve dehşetengiz hikâyesi...
Takvimler 27 Temmuz 1998'i gösteriyordu. İsviçre'nin başkenti Bern'deki 'Safari' adlı Türk restoranından 22.30 sıralarında peş peşe silah sesleri yükseldi. Dört maskeli saldırgan, Kalaşnikof tüfek ve tabancalarla restoranı yaylım ateşine tuttu.
SAFARİ KATLİAMI
Restoranın sahibi Garip Kırmızıkaya (41), aşçı Haydar Kabaçelik (39), garson Hasan Doğan (37) ve İsviçre vatandaşı Roland Widmer hayatını kaybetti. İsviçre tarihinin gördüğü en kanlı saldırılardan biri olan olay, yıllarca 'Safari Katliamı' olarak ülkede konuşuldu.
ESKİ TİKKO'CU
İsviçre polisi, saldırı düzenlenen restoranda günlerce inceleme yaptı. Sonunda da saldırganlardan birinin kan örneklerini buldu. Bu kişi İsviçre'de eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşayan Mustafa Karahan'dı. Mustafa Karahan, TİKKO davasından 7 yıl hapis yatmış, 1989 yılında ise kaçak yollarla İsviçre'ye gitmişti. İsviçre polisi tarafından geçmişi biliniyordu. Polis Basel kentindeki evine operasyon düzenlediğinde Mustafa Karahan çoktan ülkeyi terk etmişti.
TÜRKİYE'YE KAÇTI
Evdekiler sorgulandı ancak hiçbiri Mustafa Karahan'ın yerini bilmediğini söyledi. İsviçre polisi soruşturmanın peşini hiç bırakmadı. Mustafa Karahan'ın Türkiye'de olduğu tespit edildi. Bern'deki soruşturmayı yürüten savcılık, Kasım 2008'de uluslararası yakalama emri çıkarttı. İsviçre makamları 2011 yılında Türkiye'ye başvuruda bulunarak Mustafa Karahan'ın tutuklanmasını ve iadesini istedi.