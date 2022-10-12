Mustafa Karahan kimdir, hastalığı ne? Kadıköy’deki patlamanın faili 'Bern katili' Mustafa Karahan çıktı! İsviçre Safari Katliamı nasıl olmuştu?

SAFARİ KATLİAMI

Restoranın sahibi Garip Kırmızıkaya (41), aşçı Haydar Kabaçelik (39), garson Hasan Doğan (37) ve İsviçre vatandaşı Roland Widmer hayatını kaybetti. İsviçre tarihinin gördüğü en kanlı saldırılardan biri olan olay, yıllarca 'Safari Katliamı' olarak ülkede konuşuldu.

ESKİ TİKKO'CU

İsviçre polisi, saldırı düzenlenen restoranda günlerce inceleme yaptı. Sonunda da saldırganlardan birinin kan örneklerini buldu. Bu kişi İsviçre'de eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşayan Mustafa Karahan'dı. Mustafa Karahan, TİKKO davasından 7 yıl hapis yatmış, 1989 yılında ise kaçak yollarla İsviçre'ye gitmişti. İsviçre polisi tarafından geçmişi biliniyordu. Polis Basel kentindeki evine operasyon düzenlediğinde Mustafa Karahan çoktan ülkeyi terk etmişti.

TÜRKİYE'YE KAÇTI

Evdekiler sorgulandı ancak hiçbiri Mustafa Karahan'ın yerini bilmediğini söyledi. İsviçre polisi soruşturmanın peşini hiç bırakmadı. Mustafa Karahan'ın Türkiye'de olduğu tespit edildi. Bern'deki soruşturmayı yürüten savcılık, Kasım 2008'de uluslararası yakalama emri çıkarttı. İsviçre makamları 2011 yılında Türkiye'ye başvuruda bulunarak Mustafa Karahan'ın tutuklanmasını ve iadesini istedi.