Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.10.2022 08:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.10.2022 08:45
    ABONE OL

    Osmaniye’de uyuşturucu operasyonlarında 9 tutuklama

    Son dakika haberleri... Osmaniye’de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 40 şüpheliden 9’u tutuklandı. Şahısların ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 238.07 gram metamfetamin, 87.53 gram eroin, 63.64 gram esrar, 285 adet captagon, 171 adet sentetik ecza, 25 kök hint keneviri, 2.25 gram bonzai, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

    Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama

    Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Kadirli İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde ilçeler genelinde 3-10 Ekim tarihleri arasında 32 operasyon düzenlendi.

    Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 40 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Şahısların ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 238.07 gram metamfetamin, 87.53 gram eroin, 63.64 gram esrar, 285 adet captagon, 171 adet sentetik ecza, 25 kök hint keneviri, 2.25 gram bonzai, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Primleri düzeltin eksik günleri borçlanın
    Haberler Güncel Osmaniye’de uyuşturucu operasyonlarında 9 tutuklama
        SON DAKİKA