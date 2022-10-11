Bakan Soylu, Kadıköy'de meydana gelen patlamayla ilgili önemli detaylar paylaştı.

Kadıköy'de patlama anı kamerada | Video

Soylu'nun açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde:

Geç saatlerde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden bilgi aldım. Olay terör olabilir, terör de olmayabilir. 360 derece irdelemek zorundayız. Maalesef 1959 doğumlu M.K., yakınları ve akrabaları şizofren olduğunu söyledi.

Son birkaç ayda birkaç kez dışarı çıktığını, sol ayağının kesik olduğunu, evin çöp ev olduğu, evde birçok metal parçaların bulunduğu, evinde bir yıldır bulundurduğu havai fişek malzemesi olduğu, 7.65 kurusıkıdan bozma silah bulunduğu, 80 öncesi sol marjinal örgütlerle bağlantısı olduğu, İsviçre'de bir adam öldürmeden dolayı Türkiye'de hapis yattığı, elektriğe çok meraklı olan bir kişiden bahsediyoruz.

Terör bağlantısı şu anda göremedik. 30'a yakın kişinin ifadesini aldık. Patlamaların ardı ardına 3 defa söyleniyor olmasının nedeni hem normal tüp hem de oksijen tüpü patlamış.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadıköy'de bir binada meydana gelen patlamaya ilişkin terör bağlantısı olabileceği ihtimali üzerine inceleme başlattı.

Kadıköy'de Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak'ta 34 numaralı binada dün akşam yaşanan patlama ve yangınla ilgili incelemeler sürüyor.

Olay yerinin Anadolu Yakası'nda olması nedeniyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca resen başlatılan ilk soruşturma devam ederken, İstanbul'da terör suçlarına bakmakla sorumlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da olayda terör bulguları olabileceği şüphesi üzerine inceleme başlattı.

Terör bulgularına rastlanması durumunda soruşturma dosyasını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı devralacak.

ÖNCEKİ YILLARIN SEVİYESİNE DÖNÜŞ SÖZ KONUSU

Bakan Soylu polis teşiklatında yaşanan intihar vakalarıyla ilgili olarak şunları söyledi:

1 Ocak- 10 Ekim tarihleri arasındaki dönemler kıyaslandığında 2016 yılındaki söz konusu vakaların sayısı 51, 2022'de ise 44 olmuştur. Yani toplam personel sayımız arttığı halde, bu vakalarda azalış yaşanmıştır.

Tam yıl olarak kıyaslarsak da 2016'da vaka sayısı 63, 2020 yılında vaka sayısı 39'dur. Burada sadece 2021 yılında pandemi sonrasında vaka sayılarında bir artış yaşanmış, diğer yıllardan ayrı olarak 2021 yılının tamamında 89 vaka görülmüştür.

2021 yılının 01 Ocak-10 Ekim dönemi vaka sayısı 70, bu yıl ise 44'dür. Yani burada da bir azalma, önceki yılların seviyesine dönüş söz konusudur.

İLK SIRADAKİ NEDEN EVLİLİK VE AİLEVİ SEBEPLER

Bu olayların sebeplerine baktığımızda 2021 ve 2022 olaylarında, ilk sırada evlilik çatışmaları ve ailevi sebepler olduğunu görüyoruz. Geçen yıl ve bu yıl toplam 133 vakanın 30'u, evlilik ve ailevi sebeplerden kaynaklanmıştır.

İkinci sıradaki sebep, ekonomi sebeplerdir, 39 vaka da bu şekildedir. Buradaki ekonomik sebeplerin detayında ise kripto para ve sanal bahis ve bunlara bağlı kayıplar, göze çarpmaktadır.

Dördüncü sebep, psikiyatrik rahatsızlıklardır, bunun sayısı 17'dir.

Beşinci sebep duygusal sebeplerdir, yani karşı cins tarafından reddedilme, ilişkinin yürümemesi gibi konulardır. Burada da toplam 9 vaka vardır.