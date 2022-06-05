Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkında şok iddia! Belediyeye ait 3 şirket çalışanı uyuşturucu taciri çıktı

UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN SUÇ KAYDI ÇIKTI

Bolu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan yasal işlem yapılan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli Selim Yağcı beyanında kendisine İstanbul'dan uyuşturucuyu Emre K.'ın getirdiğini iddia etti. Emre K.'ın, Haziran 2020 yılından bu yana Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ANFA'DA bahçe bakım elemanı olarak çalıştığı ortaya çıktı. ANFA çalışanının ayrıca uyuşturucu ticareti yapma ve 3 adet asayiş kaydı olduğu öğrenildi.