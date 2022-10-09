9 Ekim Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu! Şans Topu SONUÇ SORGULAMA | 9 Ekim şans topu sonucu

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Şans Topu'nda çekiliş zamanı! Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen talihli ikramiyenin kazananı oluyor.
9 EKİM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Şans Topu çekilişinin ilki çarşamba akşamı saat 20:00'da gerçekleşti. Çekilişler millipiyangoonline.com ve Millipiyango TV Youtube kanalından canlı aktarıldı. Kazandıran numaralar; 1 - 3 - 12 - 19 - 31 + 6 oldu.
ŞANS TOPU'NUN KURALLARI
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.