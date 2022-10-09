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    • Güncel
    • 09.10.2022 21:23
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    • 09.10.2022 21:23
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    9 Ekim Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu! Şans Topu SONUÇ SORGULAMA | 9 Ekim şans topu sonucu

    Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Şans Topu çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak gerçekleştirildi. Peki, 9 Ekim şans topu sonucu nedir? 9 Ekim şans topu kazanan numara belli oldu mu? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    9 Ekim Şans Topu çekilişi

    Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Şans Topu'nda çekiliş zamanı! Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen talihli ikramiyenin kazananı oluyor.

    9 EKİM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

    Şans Topu çekilişinin ilki çarşamba akşamı saat 20:00'da gerçekleşti. Çekilişler millipiyangoonline.com ve Millipiyango TV Youtube kanalından canlı aktarıldı. Kazandıran numaralar; 1 - 3 - 12 - 19 - 31 + 6 oldu.

    ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA EKRANI

    ŞANS TOPU'NUN KURALLARI

    Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

    Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

    Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

        Sen Seç!

        Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem Oyunu!

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

        Çoklu Çekiliş!

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

        İptal

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
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        Haberler Güncel 9 Ekim Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu! Şans Topu SONUÇ SORGULAMA | 9 Ekim şans topu sonucu
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