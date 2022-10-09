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    • Güncel
    • 09.10.2022 19:43
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    • 09.10.2022 20:04
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    SON DAKİKA KADIKÖY FİKİRTEPE PATLAMA ölü ve yaralı var mı? Kadıköy'de NEDEN PATLAMA oldu, kim yaptı?

    Kadıköy’de bir binada bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    takvim.com.tr
    Son dakika: Kadıköy’de patlama!

    Kadıköy'de bir binada bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    SON DAKİKA KADIKÖY'DE PATLAMA MI OLDU?

    KADIKÖY'de bir binada patlama meydana geldi. Çıkan yangın sonrası yükselen alevler yandaki iki binaya da sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    KADIKÖY PATLAMA ÖLÜ VE YARALI VAR MI?

    Patlamanın ardından yanan binadan 1 kişi yaralı olarak çıkarıldı.

    KADIKÖY PATLAMASI NEDEN OLDU?

    Patlamanın terör eylemi olup olmadığı henüz bilinmiyor. Peş peşe iki patlama olduğu öğrenilen patlamanın tüp veya doğalgaz kaynaklı olduğu tahmin ediliyor.

    İŞTE PATLAMADAN GÖRÜNTÜLER
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    Haberler Güncel SON DAKİKA KADIKÖY FİKİRTEPE PATLAMA ölü ve yaralı var mı? Kadıköy'de NEDEN PATLAMA oldu, kim yaptı?
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