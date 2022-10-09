Kadıköy'de bir binada bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

SON DAKİKA KADIKÖY'DE PATLAMA MI OLDU?

KADIKÖY'de bir binada patlama meydana geldi. Çıkan yangın sonrası yükselen alevler yandaki iki binaya da sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.