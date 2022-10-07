Bakan açılış tarihini açıkladı! Yeni Zigana Tüneli ne zaman açılacak? ZİGANA Gümüşhane, Trabzon tüneli kaç km, hangi illeri bağlıyor, özellikleri neler?

ZİGANA TÜNEL NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Adil Karaismailoğlu, "Dünyayı Türkiye'ye bağlıyoruz. 1 Trilyon 631 milyar liranın üstünde yatırımla ulaştırma altyapılarımızı iyileştirmek, Türkiye'yi küresel bir lojistik süper güce dönüştürmek, ulaşım ağlarını genişletmek ve uluslararası taşımacılık güzergâhlarındaki eksik bağlantıları tamamlamakta önceliklerimiz oldu. İşte bu noktada Doğu Karadeniz'in en önemli ticaret merkezi konumundaki Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum'a bağlayan güzergâhta inşa ettiğimiz Zigana Tüneli'ne de bu açıdan bakmamız gerekiyor. Bu kıymetli projemizi, tüm Ortadoğu ülkelerinin Karadeniz'e ulaşması açısından hayati önem taşıdığı farkındalığı ile değerlendirmekteyiz. Zigana Tüneli de bölgede yeni istihdam, iş alanları ve imkânları oluşturacak, bölge ekonomisine önemli katkılar sunacaktır" ifadelerini kullandı. Tünelin bu sene sonunda biteceği tahmin ediliyor.