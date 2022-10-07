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    • 07.10.2022 13:57
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    • 07.10.2022 13:57
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    Bakan açılış tarihini açıkladı! Yeni Zigana Tüneli ne zaman açılacak? ZİGANA Gümüşhane, Trabzon tüneli kaç km, hangi illeri bağlıyor, özellikleri neler?

    Yeni Zigana Tüneli şantiyesinde incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, yetkililerden çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi aldı. Uzun zamandır beklenen tünel hakkında açıklama geldi. Peki, Zigana Tüneli ne zaman açılacak? Zigana Tüneli bitti mi? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Yeni Zigana Tüneli ne zaman açılacak?

    Dönemin başbakanı Binali Yıldırım tarafından 17 Mart 2017'de temeli atılan Zigana Tüneli'nde sona gelindi. Bakan Karaismailoğlu dev projenin açılış tarihini açıkladı.

    ZİGANA TÜNEL NE ZAMAN AÇILACAK?

    Bakan Adil Karaismailoğlu, "Dünyayı Türkiye'ye bağlıyoruz. 1 Trilyon 631 milyar liranın üstünde yatırımla ulaştırma altyapılarımızı iyileştirmek, Türkiye'yi küresel bir lojistik süper güce dönüştürmek, ulaşım ağlarını genişletmek ve uluslararası taşımacılık güzergâhlarındaki eksik bağlantıları tamamlamakta önceliklerimiz oldu. İşte bu noktada Doğu Karadeniz'in en önemli ticaret merkezi konumundaki Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum'a bağlayan güzergâhta inşa ettiğimiz Zigana Tüneli'ne de bu açıdan bakmamız gerekiyor. Bu kıymetli projemizi, tüm Ortadoğu ülkelerinin Karadeniz'e ulaşması açısından hayati önem taşıdığı farkındalığı ile değerlendirmekteyiz. Zigana Tüneli de bölgede yeni istihdam, iş alanları ve imkânları oluşturacak, bölge ekonomisine önemli katkılar sunacaktır" ifadelerini kullandı. Tünelin bu sene sonunda biteceği tahmin ediliyor.

    ZİGANA TÜNELİ ÖZELLİKLERİ NELER?

    -Seyahat süresi yaklaşık 30 dakika azalacak

    -Trabzon-Aşkale Yolu'nun 44. kilometresinde Maçka-Başarköy mevkisinde başlıyor.

    -67. kilometrede yer alan Köstere-Gümüşhane Yolu'na köprülü kavşak ile bağlanıyor.

        -12 metre genişliğindeki mevcut devlet yolu ikişer şeritli bölünmüş durumda.

        -Projenin hizmete açılmasıyla Zigana'nın zirvesinde 2 bin 10 metre olan ve 1. tünelde 1825 metreye indirilen kot, 600 metre daha aşağı çekilerek 1212 metreye iniyor.

        -Tünelin sol tüpü 14 bin 448 metre, sağ tüpü 14 bin 477 metre uzunluğunda olmak üzere çift tüpten oluşuyor.

        -Toplam uzunluğu bağlantı yolları ile birlikte 15,1 kilometreye ulaşacak.
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        Haberler Güncel Bakan açılış tarihini açıkladı! Yeni Zigana Tüneli ne zaman açılacak? ZİGANA Gümüşhane, Trabzon tüneli kaç km, hangi illeri bağlıyor, özellikleri neler?
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