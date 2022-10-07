Başkan Erdoğan ve Aliyev boşuna 'Sorosçu' dememiş! CIA'nin kurduğu Azadlıq Radiosu'nun finans kaynağı Soros ve ABD

Avrupa Siyasi Topluluğu Liderler Zirvesi kapsamında Prag'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
"HEE BU SOROSÇU..."
Kol kola yürüyen iki liderin Ulviyya Aliyeva isimli gazeteciyle girdiği diyalog ise zirveye damgasını vurdu. Ulviyya Aliyeva'nın Azadlıq Radiosu'nda çalıştığını öğrenen Aliyev, "Hee bu Sorosçu" ifadeleriyle tepki gösterdi.
Bunun üzerine muhabire "Sakın öyle bir şey yapmayasın" diyen Başkan Erdoğan, "Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor" şeklinde yanıt verdi.
Devreye giren Aliyev, "Soros'a de ki biz burada da kardeşiz, her yerde de kardeşiz. Bizim birliğimizi kimse sarsamaz" dedi.
Bu gelişmenin ardından Başkan Erdoğan ve Aliyev'e soru soran Ulviyya Aliyeva'nın çalıştığı Azadlıq Radiosu isimli kurum mercek altına alındı.
Söz konusu kurumu CIA'nin kurduğu, George Soros'un Açık Toplum Vakfı üzerinden fonladığı anlaşıldı.
SOROS'UN FONLADIĞI RADYO VE AMERİKA'NIN SESİ'NDE HABERLERİ MEVCUT
Öte yandan Ulviyya Aliyeva isimli muhabir ise Soros'un fonladığı Azadlıq Radiosu ve ABD'nin medya ayağı Amerika'nın Sesi isimli portalda içerikler üretiyor.