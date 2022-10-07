Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 07.10.2022 19:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.10.2022 20:12
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan ve Aliyev boşuna 'Sorosçu' dememiş! CIA'nin kurduğu Azadlıq Radiosu'nun finans kaynağı Soros ve ABD

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bir gazeteciyle girdiği 'Soros' diyaloğu tüm dikkatleri üzerine toplamıştı. Aliyev'in "Bu Sorosçu" dediği Ulviyya Aliyeva isimli muhabirin çalıştığı Azadliq Radyosu’nun CIA tarafından soğuk savaş döneminde propaganda amacıyla kurulduğu öğrenildi. Öte yandan söz konusu kuruluşa George Soros ve ABD Kongresi tarafından da finansman destek sağlanıyor. Takvim.com.tr konuya ilişkin tüm detaylar sizler için derledi.

    Başkan Erdoğan ve Aliyev boşuna ’Sorosçu’ dememiş!

    Avrupa Siyasi Topluluğu Liderler Zirvesi kapsamında Prag'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

    Başkan Erdoğan ve İlham Aliyev'den Sorosçu muhabire çok net cevap



    "HEE BU SOROSÇU..."
    Kol kola yürüyen iki liderin Ulviyya Aliyeva isimli gazeteciyle girdiği diyalog ise zirveye damgasını vurdu. Ulviyya Aliyeva'nın Azadlıq Radiosu'nda çalıştığını öğrenen Aliyev, "Hee bu Sorosçu" ifadeleriyle tepki gösterdi.



    Bunun üzerine muhabire "Sakın öyle bir şey yapmayasın" diyen Başkan Erdoğan, "Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor" şeklinde yanıt verdi.

    Devreye giren Aliyev, "Soros'a de ki biz burada da kardeşiz, her yerde de kardeşiz. Bizim birliğimizi kimse sarsamaz" dedi.



    Bu gelişmenin ardından Başkan Erdoğan ve Aliyev'e soru soran Ulviyya Aliyeva'nın çalıştığı Azadlıq Radiosu isimli kurum mercek altına alındı.

    Söz konusu kurumu CIA'nin kurduğu, George Soros'un Açık Toplum Vakfı üzerinden fonladığı anlaşıldı.

    SOROS'UN FONLADIĞI RADYO VE AMERİKA'NIN SESİ'NDE HABERLERİ MEVCUT
    Öte yandan Ulviyya Aliyeva isimli muhabir ise Soros'un fonladığı Azadlıq Radiosu ve ABD'nin medya ayağı Amerika'nın Sesi isimli portalda içerikler üretiyor.



        Azadlıq Radiosu, Özgür Avrupa Radyosu'nun (Radio Free Europe/Radio Liberty, RFE/RL) alt kuruluşu olarak Azerbaycan'da yayın hayatını sürdürüyor.

        Bu radyo ABD Kongresi tarafından da finansman destek görüyor.



        SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDE PROPAGANDA AMACIYLA KULLANILDI
        John Foster Dulles başkanlığındaki kurum CIA tarafından anti-komünist propaganda yapmak amacıyla özellikle Soğuk Savaş döneminde yoğun şekilde kullanılmıştır.

        Söz konusu Bugün 28 farklı dilde kısa dalga, AM, FM ve internet üzerinden yayınlanan Özgür Avrupa Radyosu haftada 100 saat yayın yapmaktadır.



        Özgür Avrupa Radyosuna dair tüm detaylar;

        Resmi dil: İngilizce

        Yayınların yapıldığı diğer diller: Arnavutça, Azerbaycanca, Başkurtça, Belarusça, Boşnakça, Bulgarca, Çeçence, Darice, Ermenice, Farsça, Gürcüce, Karadağca, Kazakça, Kırgızca, Kırım Tatarcası, Macarca, Makedonca, Özbekçe, Peştuca, Rumence, Rusça, Sırpça, Tacikçe, Tatarca, Türkmence, Ukraynaca

        Geçmişte: Çekçe, Estonca, Lehçe, Letonca, Litvanca, Slovakça ve diğer diller

        Genel Merkez: Prague Broadcast Center
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP’li Başkan’a 6 yıl 9 aya kadar hapis!
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan ve Aliyev boşuna 'Sorosçu' dememiş! CIA'nin kurduğu Azadlıq Radiosu'nun finans kaynağı Soros ve ABD
            SON DAKİKA