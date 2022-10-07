Başkan Erdoğan ve Aliyev boşuna 'Sorosçu' dememiş! CIA'nin kurduğu Azadlıq Radiosu'nun finans kaynağı Soros ve ABD





Bunun üzerine muhabire "Sakın öyle bir şey yapmayasın" diyen Başkan Erdoğan, "Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor" şeklinde yanıt verdi.



Devreye giren Aliyev, "Soros'a de ki biz burada da kardeşiz, her yerde de kardeşiz. Bizim birliğimizi kimse sarsamaz" dedi.