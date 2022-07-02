Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Rum lideri Anastasiadis'ın görüşme talebine yanıt! KKTC'ye gel

Anastasiadis Lefkoşa'da gazetecilerin konuyla ilgili sorularını cevaplandırdı.

KKTC'YE GEL GÖRÜŞELİM

Rum lider, biri zirve diğeri ise, akşam yemeği sırasında iki kez Başkan Erdoğan ile konuşma fırsatı bulduğunu anlattı. "İlk görüşmeme Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron yardımcı olmaya çalıştı. Bu nedenle Erdoğan'a Paris'te buluşma teklifinde bulundum" diye konuştu. Anastasiadis, gazetecilerin "Erdoğan ne karşılık verdi?" Sorusuna ise, "Bana KKTC'ye gel cevabı verdi." dedi.