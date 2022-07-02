Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Rum lideri Anastasiadis'ın görüşme talebine yanıt! KKTC'ye gel

Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis Madrid'deki NATO zirvesinde ana konunun Ukrayna krizi olması nedeniyle AB grubu içinde katıldı. NATO ve AB liderlerinin yer aldığı akşam yemeğinde de yer aldı. Burada Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.
Anastasiadis Lefkoşa'da gazetecilerin konuyla ilgili sorularını cevaplandırdı.
KKTC'YE GEL GÖRÜŞELİM
Rum lider, biri zirve diğeri ise, akşam yemeği sırasında iki kez Başkan Erdoğan ile konuşma fırsatı bulduğunu anlattı. "İlk görüşmeme Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron yardımcı olmaya çalıştı. Bu nedenle Erdoğan'a Paris'te buluşma teklifinde bulundum" diye konuştu. Anastasiadis, gazetecilerin "Erdoğan ne karşılık verdi?" Sorusuna ise, "Bana KKTC'ye gel cevabı verdi." dedi.
Anastasiadis 2017'de İsviçre'de kentinde yarıda bıraktığı müzakerelere kaldığı yerden devam etmek istiyor. Rum lider, 'BM kararları' diyerek Kıbrıs müzakerelerini federasyon temelinde sürdürmek istediğini de dile getirdi.