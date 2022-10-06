İçerenköy Bayındır hastanesi kimin? İçerenköy Bayındır hastanesi sahibi kim? Bayındır hastanesi kapatıldı mı?

Ataşehir'de hastaya eziyet eden sağlık personelleri skandaş görüntülerin ardından hemkovuldu hem de haklarında soruşturma başlatıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Suçlular kesinlikle cezasını çekecek." dedi. Vatandaşlar skandal olayın yaşandığı hastane hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Peki Bayındır hastanesi kimin? Bayındır hastanesi sahibi kim? Yaşlı kadınla alay eden sağlık çalışanları hangi hastanede?
BAYINDIR HASTANESİ OLAYI NEDİR?
İstanbul Ataşehir'e bağlı İçerenköy mahallesinde bulunan Özel Bayındır Hastanesi'nde çekilen cep telefonu görüntüleri büyük tepki topladı. Erkek ve kadın hemşirelerin adının Nermin Zeren olduğu öğrenilen yaşlı hastaya yaptığı muamele Türkiye'yi ayağa kaldırdı.
Yemek borusundan delik açılmış, konuşamayacak haldeki yaşlı bir kadına hakaret eden hastane personeli, yüzüne paralar attığı kadınla dalga geçerken videoya çekti. Görüntülerdeki hakaret, küfür ve kötü muamele yürekleri sızlattı.
8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde yaşlı hastaya yapılan insanlık dışı muamelenin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı.