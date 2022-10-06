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    • Haberler
    • 06.10.2022 09:28
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    • 06.10.2022 09:42
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    İçerenköy Bayındır hastanesi kimin? İçerenköy Bayındır hastanesi sahibi kim? Bayındır hastanesi kapatıldı mı?

    İstanbul Ataşehir'de bulunan özel Bayındır hastanesinde çekilen görüntüler bir anda Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Yaşlı ve konuşamayacak durumda olan hastaya hakaretler edip yüzüne para atan sağlık çalışanları gözaltına alınırken vatandaşlar hastaneyle ilgili bir çok soruya yanıt arıyor. Peki Bayındır hastanesi kimin? Bayındır hastanesi sahibi kim? Yaşlı kadınla alay eden sağlık çalışanları hangi hastanede?

    İçerenköy Bayındır hastanesi kimin?

    Ataşehir'de hastaya eziyet eden sağlık personelleri skandaş görüntülerin ardından hemkovuldu hem de haklarında soruşturma başlatıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Suçlular kesinlikle cezasını çekecek." dedi. Vatandaşlar skandal olayın yaşandığı hastane hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Peki Bayındır hastanesi kimin? Bayındır hastanesi sahibi kim? Yaşlı kadınla alay eden sağlık çalışanları hangi hastanede?

    BAYINDIR HASTANESİ OLAYI NEDİR?

    İstanbul Ataşehir'e bağlı İçerenköy mahallesinde bulunan Özel Bayındır Hastanesi'nde çekilen cep telefonu görüntüleri büyük tepki topladı. Erkek ve kadın hemşirelerin adının Nermin Zeren olduğu öğrenilen yaşlı hastaya yaptığı muamele Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

    Yemek borusundan delik açılmış, konuşamayacak haldeki yaşlı bir kadına hakaret eden hastane personeli, yüzüne paralar attığı kadınla dalga geçerken videoya çekti. Görüntülerdeki hakaret, küfür ve kötü muamele yürekleri sızlattı.

    8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde yaşlı hastaya yapılan insanlık dışı muamelenin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı.

        BAYINDIR HASTANESİ KAPATILDI MI?

        Özel Bayındır Hastanesi'ndeki bu rezillik sonrası Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Bakan Koca, müfettiş gönderilip inceleme yaptırılan hastanenin tüm faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.

        İÇERENKÖY ÖZEL BAYINDIR HASTANESİ SAHİBİ KİM?

        Özel Bayındır Hastanesi yönetim şeması ise şu şekilde;

        YÖNETİM KURULU

        Ozan Gürsoy, Yönetim Kurulu Başkanı

        Ömer Bozdemir, Yönetim Kurulu Başkan Vekili

        Mustafa Kıcalıoğlu,Yönetim Kurulu Üyesi

        Ergün Yorulmaz, Yönetim Kurulu Üyesi

        Murat Karayalçın, Yönetim Kurulu Üyesi

        Kamil Erhan Ünal, Yönetim Kurulu Üyesi

        Deniz Akay, Yönetim Kurulu Üyesi

        Şennur Konak, Yönetim Kurulu Üyesi

        Kemal Emre Sayar Yönetim Kurulu Üyesi.

        HASTANE: BİZ DE SUÇ DUYURUSU YAPTIK

        Bayındır İçerenköy Hastanesi'nin bağlı olduğu sağlık grubu, görüntülerin yayınlanmasının ardından yazılı açıklama yaptı: "31 Ocak 2022 tarihinde, İstanbul İçerenköy'deki hastanemizde eski bir çalışanımızca çekildiği belirtilen çeşitli görüntü ve ses kayıtları bulunduğu kendisi tarafından hastane yönetimimize ihbar edilmiştir. Söz konusu bildirim üzerine haklarında ihbar ve ithamda bulunulan şahıslar hemen görevden el çektirilmiş, kendileri hastaneden uzaklaştırılmış, gerekli soruşturma tıbbi etik ve disiplin kurullarımız tarafından titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmüştür. Soruşturmanın tamamlanması akabinde disiplin kurulumuzun kararıyla ilgililerin iş akitleri 24 Şubat 2022 tarihinde feshedilerek, eşzamanlı olarak yetkili Cumhuriyet Savcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulmuştur."

            ŞİKAYET YAĞMIŞ

            Sosyal medyada skandal görüntüler büyük tepki toplarken hastanenin internet sitesinde, "Yaşlı Dostu Hastane" ifadesinin yer aldığı görüldü. Öte yandan internetteki bir online şikâyet sitesinde, hastane hakkında daha önce yapılmış onlarca şikâyet olduğu ortaya çıktı. Bir hasta çocuğuna sedye üzerinde serum verildiğini, başka bir hasta ise 715 lira istenen bir pansumanı başka bir özel hastanede 25 liraya yaptırdığını öne sürdü. Şikâyetlerde ilgisizlik ve kötü muamele olduğu da iddia edildi.
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            Haberler Haberler İçerenköy Bayındır hastanesi kimin? İçerenköy Bayındır hastanesi sahibi kim? Bayındır hastanesi kapatıldı mı?
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