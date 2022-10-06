İçerenköy Bayındır hastanesi kimin? İçerenköy Bayındır hastanesi sahibi kim? Bayındır hastanesi kapatıldı mı?

HASTANE: BİZ DE SUÇ DUYURUSU YAPTIK

Bayındır İçerenköy Hastanesi'nin bağlı olduğu sağlık grubu, görüntülerin yayınlanmasının ardından yazılı açıklama yaptı: "31 Ocak 2022 tarihinde, İstanbul İçerenköy'deki hastanemizde eski bir çalışanımızca çekildiği belirtilen çeşitli görüntü ve ses kayıtları bulunduğu kendisi tarafından hastane yönetimimize ihbar edilmiştir. Söz konusu bildirim üzerine haklarında ihbar ve ithamda bulunulan şahıslar hemen görevden el çektirilmiş, kendileri hastaneden uzaklaştırılmış, gerekli soruşturma tıbbi etik ve disiplin kurullarımız tarafından titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmüştür. Soruşturmanın tamamlanması akabinde disiplin kurulumuzun kararıyla ilgililerin iş akitleri 24 Şubat 2022 tarihinde feshedilerek, eşzamanlı olarak yetkili Cumhuriyet Savcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulmuştur."