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    • Güncel
    • 06.10.2022 00:23
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    • 06.10.2022 00:23
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    Sayıştay üyesi Muhterem İnce Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi

    TBMM Genel Kurulunda, Anayasa Mahkemesi üyeliğine, Sayıştay üyesi Muhterem İnce seçildi. Genel Kurulda, Anayasa Mahkemesinde boşalacak bir üyelik için gizli oylama yapıldı. CHP söz konusu oylamaya katılmadı. İşte detaylar...

    Anayasa Mahkemesi üyeliğine Muhterem İnce seçildi

    Milletvekilleri, Sayıştay Başkanlığından bildirilen 3 adaydan Ali Osman Güçlü, Muhterem İnce ve Nükrettin Parlak arasından seçim yaptı.

    Gerçekleştirilen ilk oylamada adaylardan hiçbiri, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu olan 400 oyu alamayınca ikinci tur oylama yapıldı.

    İkinci tur oylamada da üye tam sayısının salt çoğunluğunun sağlanamaması üzerine, en çok oyu alan adaylardan Muhterem İnce ve Nükrettin Parlak arasından üçüncü tur oylamaya gidildi.

    Üçüncü turda kullanılan 302 oyun 282sini Muhterem İnce, 14ünü ise Nükrettin Parlak aldı. 6 oy geçersiz sayıldı.

    CHP OYLAMAYA KATILMADI
    Böylece Muhterem İnce, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. Bu arada, CHP ve HDP oylamaya katılmadı. Üye seçimi sonrasında TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Genel Kurul gündemindeki konular tamamlandığı için birleşimi, yarın saat 14.00te toplanmak üzere kapattı.

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