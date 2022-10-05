Meteoroloji haritayı paylaştı! 5 Ekim hava durumu nasıl olacak: Sağanak yağış uyarısı

Sonbaharın ikinci ayının ilk haftasında sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor. Türkiye genelinde yağış ve serin hava, rüzgarlarla birlikte hava durumunda sert değişikliklere neden oluyor.
SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi (Eskişehir hariç), Karadeniz ile Konya'nın kuzeyi, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
TOZ TAŞINIMI BEKLENİYOR
Yağışların Samsun'un doğusu, Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Ankara'nın güney, Afyonkarahisar'ın doğusu ve Konya'nın kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.
Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.