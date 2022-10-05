Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 05.10.2022 09:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.10.2022 10:22
    ABONE OL

    Meteoroloji haritayı paylaştı! 5 Ekim hava durumu nasıl olacak: Sağanak yağış uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü; son hava durumu tahminini paylaştı. 5 Ekim çarşamba günü için yurt genelinde sağanak yağışın hakim olacağını belirtirken, İstanbul ve Ankara'da yaşayan vatandaşlar, ani sağanak yağışların beraberinde getirebileceği sel ve su baskınlarına karşı uyarıldı.

    5 Ekim hava durumu nasıl olacak?

    Sonbaharın ikinci ayının ilk haftasında sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor. Türkiye genelinde yağış ve serin hava, rüzgarlarla birlikte hava durumunda sert değişikliklere neden oluyor.

    SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ
    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi (Eskişehir hariç), Karadeniz ile Konya'nın kuzeyi, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    TOZ TAŞINIMI BEKLENİYOR
    Yağışların Samsun'un doğusu, Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Ankara'nın güney, Afyonkarahisar'ın doğusu ve Konya'nın kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

    Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

        Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden orta kuvvette; Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

        5 EKİM HAVA DURUMU
        Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
        Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı 20


        İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 21


        İzmir: Az bulutlu 26


            Adana: Parçalı ve az bulutlu 32

            Antalya: Parçalı bulutlu 29


            Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. 20


                Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. 20


                Erzurum: Parçalı bulutlu 25


                Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34
                    AYM’de dolaştığınız günleri unutmadık
                    Haberler Güncel Meteoroloji haritayı paylaştı! 5 Ekim hava durumu nasıl olacak: Sağanak yağış uyarısı
                        SON DAKİKA