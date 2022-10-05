Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 05.10.2022 10:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.10.2022 10:33
    ABONE OL

    Eylül ayında teröre darbe üstüne darbe: "4'ü gri, 4'ü turuncu kategoride bulunan 145 terörist etkisiz hale getirildi"

    Son dakika haberi! İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Bakanlığımızın koordinesinde iç güvenlik operasyonlarında eylül ayında PKK'ya yönelik kırsal alında 12'si büyük toplam 12 bin 817 kırsal operasyon gerçekleştirdik. 4'ü gri, 4'ü turuncu kategoride bulunan 145 terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Eylül ayında teröre darbe üstüne darbe!

    İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık faaliyetlerini içeren "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenliyor.

    İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Bakanlığımızın koordinesinde iç güvenlik operasyonlarında eylül ayında PKK'ya yönelik kırsal alında 12'si büyük toplam 12 bin 817 kırsal operasyon gerçekleştirdik. 4'ü gri, 4'ü turuncu kategoride bulunan 145 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

    Çataklı'nın açıklamalarından satır başları;

    UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE
    Uyuşturucu ile mücadele birçok alanı kapsıyor. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında eylül ayında 23 bin 499 operasyon yapıldı, 29 bin 325 kişi gözaltına alındı, 2 bin 225 kişi tutuklandı.

    Ayrıntılar geliyor...

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    AYM’de dolaştığınız günleri unutmadık
    Haberler Güncel Eylül ayında teröre darbe üstüne darbe: "4'ü gri, 4'ü turuncu kategoride bulunan 145 terörist etkisiz hale getirildi"
        SON DAKİKA