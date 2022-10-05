Başkan Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı ile Uluslararası Hafızlık ve Kur'anı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı. Erdoğan, "Somali'den Libya'ya Pakistan'dan Ukrayna'ya kadar nerede kanayan bir yara varsa durdurmak için çabalıyoruz. Zalimin karşısında dimdik durmayı görev biliyoruz. Mazlumlara yardımda dünyada bir numarayız. Amerika, Batı falan değil, bir numara biziz" dedi. Miçotakis'e de tepki gösteren Erdoğan, "Yunanistan'ın başbakanı çıkmış Amerika'dan yardım istiyor. Ne için, Türkiye'ye karşı kullanmak için. Ne yaparsan yap. Biz gereği neyse bunu her zaman yapacağız, yapmaya hazırız" diye konuştu.



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