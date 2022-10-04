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    • Güncel
    • 04.10.2022 08:38
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    • 04.10.2022 08:38
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    AK Parti'den tarihi çağrı: "Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz"

    Son dakika haberi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır." açıklamasında bulundu.

    takvim.com.tr
    AK Parti’den tarihi çağrı!

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır." dedi.




    Çelik'in açıklamalarından satır başları;

    Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık.

    Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır.

    Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz.

    Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır.

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    Kuruluş Osman
    Haberler Güncel AK Parti'den tarihi çağrı: "Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz"
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