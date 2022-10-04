Türk markası LC Waikiki'den LGBT lobisini çıldırtacak karar! Bakan Mustafa Varank teşekkür etti

Bakan Varank, LC Waikiki'nin sosyal sorumluluk sahibi bir şirket olduğunu dile getirerek, LGBT dayatmasına ve aile yapısının 'cinsiyetsizlik' ile altının oyulmasına müsaade etmeyeceklerini söyledi:

"Yaptığı hayırlarla herkese örnek olan bir grup ama buraya gelirken bir haber okudum ve bu işe de imza attılarsa, haber doğruysa ben kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Grup, çalışanlarına bir elektronik posta göndermiş ve demiş ki 'Lütfen ürünlerimizde LGBT çağrışımı yapan işaretleri kullanmayın. Bunlarla ilgili ürünleri üretmeyin. Çünkü bizim hassasiyetlerimiz var, sorumluluğumuz var.' Dünyada bir LGBT dayatması varken, bir cinsiyetsizlik dayatması varken LC Waikiki'nin bu inisiyatifi almasını da ben çok değerli buluyorum ve kendilerine çok teşekkür ediyorum. Kimse kusura bakmasın, siz ne yapıyorsanız yapın ama cinsiyetsizliği dayatırsanız, aile mefhumunun altını oymaya devam ederseniz ki biz de kimseye 'eyvallah' demeyiz, bunun karşısında dururuz. Böyle markaların gerisinin geleceğine de inanıyorum. Biz aileyi savunmaya Allah'ın izniyle devam edeceğiz."