Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan anaokulu desteği açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaklaşık 1 milyon çocuğun eğitimine katkı sağlayacak "Anaokulu destek ödemesi"nin detaylarını AA Editör Masası'nda anlattı.

ANAOKULU DESTEK ÖDEMESİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

Anaokulu desteğinin bu yıl ilk kez uygulanacağını belirten Bakan Yanık, "Bu ayın ikinci haftasında ödemeye başlayacağız. (Anaokulu desteği) Herhangi başvuru, takip yok. Sadece sosyal yardım alan ailelerin çocuğunu anaokuluna kaydettirmesi yeterli." ifadelerini kullandı.

1 MİLYON ÇOCUĞA DESTEK VERİLECEK

Devlet, sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına anaokulu desteği sunuyor. Aile ve Milli Eğitim Bakanlıkları arasında, 3 ay önce, sosyal yardımlardan yararlanan hanelerde 3-5 yaşındaki çocukların anaokulu ücretlerinin karşılanmasını içeren protokol imzalanmıştı. Bu kapsamda sosyal yardım kullanıcılarının çocukları okul öncesi eğitimden ücretsiz yararlanacak. 2022- 2023 eğitim-öğretim dönemi ile başlayacak projeyle 1 milyon çocuğa destek verilecek.

Destekten yararlanmak isteyen ailelerin çocuklarını anaokuluna yazdırmaları yeterli olacak. Çocukların tüm kırtasiye ve okul masrafları devlet tarafından karşılanacak.