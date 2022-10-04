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    • 04.10.2022 09:12
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    Üsküdar'da FETÖ'nün eğitim yapılanmasına operasyon: 35 gözaltı

    Üsküdar'da, FETÖ/PDY terör örgütünün eğitim yapılanmasını yeniden kurmaya çalıştığı ve örgütle bağlantısı olmayan bir kişinin adına açılan ancak tüm çalışanlarının örgüt mensubu olduğu dershaneye operasyon düzenlendi. Operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.

    FETÖ’nün eğitim yapılanmasına operasyon

    İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; FETÖ'nün Üsküdar İlçesi'nde örgüt iltisakı olmayan bir kişinin adına dershane kurduğunu ve faaliyet yürütülen söz konusu dershaneye FETÖ bağlantılı kişilerin alındığını tespit etti. İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 'ne bağlı Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlar Büro Amirliği Polisleri tarafından FETÖ'nün Güncel Eğitim Yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.

    İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlar Büro Amirliği koordinesinde FETÖ'ye yönelik çok önemli bir operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; FETÖ'nün Güncel Eğitim Yapılanması'nı deşifre etti.

    Üsküdar İlçesi'nde faaliyet yürütülen bir dershanenin tedbir olarak FETÖ iltisakı olmayan bir kişinin adına kurulduğu ve bahse konu dershanenin FETÖ Mensubu olan gizli ortaklarının bulunduğu tespit edildi. Söz konusu dershanenin diğer yönetici ve eğitim kadrosunda görev yapan kişilerin tamamının FETÖ bağlantılı olduğu da saptandı.

        Dershanedeki öğretmenlerin çoğunun FETÖ Soruşturmaları kapsamında örgüt bağlantıları nedeniyle çalışma izinlerinin iptal edildiği ve aralarında Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile kamu görevlerinden çıkarılan bazı kişilerin bulunduğu da tespit edildi.


        "REFERANS SİSTEMİ" OLUŞTURMUŞLAR
        FETÖ'nün söz konusu dershanede "Öğretmen" olarak çalışmak isteyenler için referans sistemi kurduğu, bu sayede kuruma çalışmak üzere girecek olan öğretmenlerde mutlaka örgüt bağlantısı arandığı, FETÖ'nün Güncel Eğitim Yapılanması'nı bu şekilde yeniden tesis etmeye çalıştığı tespit edildi.

        FETÖ'nün "Paravan" dershanesinde çalışan kişilerin arasında daha önce gerçekleşen operasyonlarda gözaltına alınan ve geçirdikleri FETÖ Soruşturmaları kapsamında cezaevine girmiş ve çıkmış kişilerin de bulunduğu ifade edildi.

            İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlar Büro Amirliği Polisleri; açık kimlikleri tespit edilen 40 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.

            35 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Beş firari şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital ve örgütsel içerikli materyale incelenmek üzere el konuldu.
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            Kuruluş Osman
            Haberler Güncel Üsküdar'da FETÖ'nün eğitim yapılanmasına operasyon: 35 gözaltı
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