Üsküdar'da FETÖ'nün eğitim yapılanmasına operasyon: 35 gözaltı

İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; FETÖ'nün Üsküdar İlçesi'nde örgüt iltisakı olmayan bir kişinin adına dershane kurduğunu ve faaliyet yürütülen söz konusu dershaneye FETÖ bağlantılı kişilerin alındığını tespit etti. İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 'ne bağlı Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlar Büro Amirliği Polisleri tarafından FETÖ'nün Güncel Eğitim Yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlar Büro Amirliği koordinesinde FETÖ'ye yönelik çok önemli bir operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; FETÖ'nün Güncel Eğitim Yapılanması'nı deşifre etti.
Üsküdar İlçesi'nde faaliyet yürütülen bir dershanenin tedbir olarak FETÖ iltisakı olmayan bir kişinin adına kurulduğu ve bahse konu dershanenin FETÖ Mensubu olan gizli ortaklarının bulunduğu tespit edildi. Söz konusu dershanenin diğer yönetici ve eğitim kadrosunda görev yapan kişilerin tamamının FETÖ bağlantılı olduğu da saptandı.