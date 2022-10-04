Üsküdar'da FETÖ'nün eğitim yapılanmasına operasyon: 35 gözaltı

Üsküdar İlçesi'nde faaliyet yürütülen bir dershanenin tedbir olarak FETÖ iltisakı olmayan bir kişinin adına kurulduğu ve bahse konu dershanenin FETÖ Mensubu olan gizli ortaklarının bulunduğu tespit edildi. Söz konusu dershanenin diğer yönetici ve eğitim kadrosunda görev yapan kişilerin tamamının FETÖ bağlantılı olduğu da saptandı.