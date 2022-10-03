İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır , ücretli mi? İstanbulkart kişiselleştirme zorunlu mu?

İstanbulkart (akbil) kişiselleştirme işlemleri toplu taşıma kullananların gündeminde yer alıyor. İBB'den İstanbulkart kullanıcılarına uyarı gelmesinin akabinde son tarih merak konusu oldu.
İSTANBULKART (AKBİL) KİŞİSELLEŞTİRME NEDEN YAPILIR?
İstanbulkart kişiselleştirme mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor. İstanbulkart kişiselleştirme ile kartların kaybolması durumunda bakiyeler koruma altına alınacak, milli ve dini bayramlarda ücretsiz kullanım hakkı olacak.
İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME SON TARİH NE ZAMAN?
İstanbulkart kişiselleştirme son tarihi açıklandı. Kişiselleştirmede son tarih ise 31 Aralık 2022 olarak açıklandı.