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    • Güncel
    • 03.10.2022 15:31
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    • 03.10.2022 15:31
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    İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır, ücretli mi? İstanbulkart kişiselleştirme zorunlu mu?

    İstanbulkart (akbil) kişiselleştirme işlemleri hız kazandı. İstanbullu vatandaşlar, toplu taşımada kullandığı İstanbulkartlarını kişiselleştirmesi gerekiyor. İstanbulkart kişiselleştirme işleminden sonra çeşitli durumlardan yararlanabiliyor. İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır , ücretli mi? İstanbulkart kişiselleştirme zorunlu mu?

    İstanbulkart (akbil) kişiselleştirme işlemleri toplu taşıma kullananların gündeminde yer alıyor. İBB'den İstanbulkart kullanıcılarına uyarı gelmesinin akabinde son tarih merak konusu oldu.

    İSTANBULKART (AKBİL) KİŞİSELLEŞTİRME NEDEN YAPILIR?
    İstanbulkart kişiselleştirme mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor. İstanbulkart kişiselleştirme ile kartların kaybolması durumunda bakiyeler koruma altına alınacak, milli ve dini bayramlarda ücretsiz kullanım hakkı olacak.

    İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME SON TARİH NE ZAMAN?
    İstanbulkart kişiselleştirme son tarihi açıklandı. Kişiselleştirmede son tarih ise 31 Aralık 2022 olarak açıklandı.

        İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME NASIL, NEREDEN YAPILIR?

        İstanbulkartlarını kişiselleştirmek isteyenler, İstanbulkart Mobil uygulaması üzerinden ya da kişiselleştirme.istanbulkart.istanbul adresinden kayıtlarını gerçekleştirebiliyor. Kişiselleştirme yapmak içim uygulamaya giriş yapın ve ana sayfadan "Kart ekle" alanındaki yönlendirmeleri takip edilerek tanımlama işlemini tamamlayın.

        Diğer bir yol ise www.bireysel.istanbulkart.istanbul veya www.kisisellestirme.istanbulkart.istanbul adreslerinden gerekli bilgiler doldurularak kartlar kişiselleştirilebilir. İstanbulkart mobil uygulamasından ya da 153'ü arayarak da İstanbulkart kişiselleştirme işlemini yapabilirsiniz.

        29 Ekim 2022'den itibaren özel günlerde geçerli olan İstanbulkart ücretsiz geçiş hakkından sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri faydalanabilecek. 18 Temmuz 2022 tarihinden sonra İstanbulkart satın alıp kişiselleştirildiğinde ise ilk geçiş ödemesinden sonra 7,67 TL iade ediliyor.
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        Haberler Güncel İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır, ücretli mi? İstanbulkart kişiselleştirme zorunlu mu?
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