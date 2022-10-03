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    • 03.10.2022 19:28
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    'Referans yok, liyakat var' diyen Ekrem İmamoğlu'ndan çifte maaş kıyağı! Şirin Mine Kılıç'a İBB'de iki ayrı görev!

    “İşe alımlarda liyakat ötesi kavramları çatır çatır yıkacağız” diyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisi hakkında kitap yazan gazeteci Şirin Mine Kılıç'ı İBB'de Başkan Vekili olarak atadığı ortaya çıkmıştı. Şirin Mine Kılıç’ın ayrıca Atletizm Şube Sorumlusu olduğu belirlendi.

    İmamoğlu’nun kitabını yazan Kılıç’a İBB’den çifte maaş

    İşe alımlarda liyakate önem verildiğini dile getiren CHP'li belediyelerde pek öyle olmadığı birçok sefer ortaya çıktı.



    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 'Benim Sevgili Başkanı Ekrem İmamoğlu' isimli kitap yazan ve 2014 yerel seçimlerinde de İmamoğlu'nun medya danışmanlığını yapan Şirin Mine Kılıç'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde (İstanbul BBSK) Yönetim Kurulu Başkan Vekili olduğu ortaya çıkmıştı.



    İmamoğlu, bugün sosyal medya hesabından "Referans yok, liyakat var" paylaşım yaparken, Şirin Mine Kılıç'a İBB'deki başkan vekilliği görevinin yanı sıra Atletizm Şube Sorumluluğu görevinin de verildiği öğrenildi.



        İMAMOĞLU'NDAN 'LİYAKAT' PAYLAŞIMI
        İmamoğlu bugün sosyal medya hesabından, "Referans yok, liyakat var." notuyla İBB'nin itfaiye eri ve zabıta memuru ilanına başvuran 325 adayın mülakat görüntülerini paylaştı.

        İmamoğlu seçim döneminde yaptığı açıklamada ise "Liyakat ötesi kavramları çatır çatır yıkacağız" demişti.

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        Haberler Güncel 'Referans yok, liyakat var' diyen Ekrem İmamoğlu'ndan çifte maaş kıyağı! Şirin Mine Kılıç'a İBB'de iki ayrı görev!
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