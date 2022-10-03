'Referans yok, liyakat var' diyen Ekrem İmamoğlu'ndan çifte maaş kıyağı! Şirin Mine Kılıç'a İBB'de iki ayrı görev!

İşe alımlarda liyakate önem verildiğini dile getiren CHP'li belediyelerde pek öyle olmadığı birçok sefer ortaya çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 'Benim Sevgili Başkanı Ekrem İmamoğlu' isimli kitap yazan ve 2014 yerel seçimlerinde de İmamoğlu'nun medya danışmanlığını yapan Şirin Mine Kılıç'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde (İstanbul BBSK) Yönetim Kurulu Başkan Vekili olduğu ortaya çıkmıştı.
İmamoğlu, bugün sosyal medya hesabından "Referans yok, liyakat var" paylaşım yaparken, Şirin Mine Kılıç'a İBB'deki başkan vekilliği görevinin yanı sıra Atletizm Şube Sorumluluğu görevinin de verildiği öğrenildi.