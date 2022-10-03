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    • 03.10.2022 19:36
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    Son dakika: MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 PKK’lı etkisiz hale getirildi

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör ve terör unsurlarıyla kararlı mücadelesi sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

    Metina’da 2 PKK’lı imha edildi

    Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.



    Bakanlık, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin daha Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.



    EN SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GELENE KADAR MÜCADELEYE DEVAM
    Açıklamada, "Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek" ifadelerine yer verildi.


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    Haberler Güncel Son dakika: MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 PKK’lı etkisiz hale getirildi
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