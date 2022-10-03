



EN SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GELENE KADAR MÜCADELEYE DEVAM

Açıklamada, "Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek" ifadelerine yer verildi.







Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.



Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek!#MSB pic.twitter.com/nv9XtoAEEI — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 3, 2022