Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 03.10.2022 19:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.10.2022 19:31
    ABONE OL

    Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD’ye GKRY tepkisi!

    Dışişleri Bakanlığı, 'ABD'nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni, ABD Savunma Bakanlığı Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programına dâhil etmesini şiddetle kınıyoruz.' ifadelerini kullandı.

    Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD’ye sert tepki

    Dışişleri Bakanlığı, ABD Savunma Bakanlığının, Güney Kıbrıs Rum Yönetimini (GKRY) Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programına dahil etmesini şiddetle kınadı.

    Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD Savunma Bakanlığının, GKRY'yi ABD Savunma Bakanlığı bünyesindeki Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programına dahil etmesini şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    Gün içinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı tarafından konu hakkında yapılan açıklamanın desteklendiği kaydedilen açıklamada, iki hafta önce GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldıran ABD'nin bu yeni adımının Türkiye açısından hiçbir gerekçeyle izahının mümkün olmadığının altı çizildi.

    Açıklamada, "ABD bu adımıyla, Ada'daki iki taraf arasında dengeyi bozmanın da ötesine geçerek, bizzat taraf tutar hale gelmiştir. ABD, bu tür adımlarla Kıbrıs meselesinin adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması sürecinde yapıcı rol oynama imkanını da kaybetmektedir." ifadelerine yer verildi.

    Türkiye'nin garantör sıfatına vurgu yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini sağlamak üzere gereken her türlü adımın atılmaya devam edileceği belirtildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    HangiKredi
    Haberler Güncel Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD’ye GKRY tepkisi!
        SON DAKİKA