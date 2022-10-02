Son dakika: Başkan Erdoğan'ın Avrupa Siyasi Birliği Zirvesi'ne katılması Çekya basınında





Prag'da düzenlenecek olan Avrupa Siyasi Topluluğu (ATS) Zirvesi'ne 27 AB üyesi ülkenin liderinin yanı sıra Türkiye, Arnavutluk, Azerbaycan, Birleşik Krallık, Bosna-Hersek, Ermenistan, Gürcistan, İsviçre, İzlanda, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Lihtenştayn, Moldova, Norveç, Sırbistan ve Ukrayna liderleri ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg katılacak.

Zirve'nin ilk gününde üye olmayan ülkelerin de bulunduğu geniş katılımlı bir toplantı düzenlenirken, ikinci günkü toplantıya ise sadece AB üyesi ülkelerin liderleri katılacak.