CHP'li belediyenin bankamatik memuru Tezcan Karakuş'un açıklaması pes dedirtti: Mustafa Kemal’in memuruyum!

Ankara'da CHP'li Çankaya Belediyesi'nde 28.5 yıl memur olarak çalışan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş, son 7 yılda sadece 60 gün işe gitti. Bankamatik memuru olduğu ortaya çıkınca İçişleri Bakanlığı tarafından devlet memurluğundan ihraç edildi. Belediyeye gidip tebligatı aldıktan sonra yaptığı açıklama pes dedirtti. 7 yılda 350 bin lira maaş alan Candan, haksız kazanç sağlamadığını belirtti. Dava açacağını söyledi. "Bu hukuksuz karardan sonra yargı sürecimiz başlayacak. Bugünden itibaren devlet memuru değilim. Bugünden itibaren, yeminini ettiğim Mustafa Kemal'in memuruyum" dedi.

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