Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Katar'da "Dünya Kupası Kalkanı Harekatı" kapsamında görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
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- Güncel
- 01.10.2022 18:12
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- Son Güncelleme:
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- 01.10.2022 18:16
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Katar'da görevlendirilmesine ilişkin tezkere TBMM'ye sunuldu
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Katar'da "Dünya Kupası Kalkanı Harekatı" kapsamında görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Katar'da "Dünya Kupası Kalkanı Harekatı" kapsamında görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.