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    • Güncel
    • 01.10.2022 18:12
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    • 01.10.2022 18:16
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    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Katar'da görevlendirilmesine ilişkin tezkere TBMM'ye sunuldu

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Katar'da "Dünya Kupası Kalkanı Harekatı" kapsamında görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

    Kayserispor-Trabzonspor | CANLI
    Haberler Güncel Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Katar'da görevlendirilmesine ilişkin tezkere TBMM'ye sunuldu
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