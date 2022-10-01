Görüntülere ilişkin açıklama yapan AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, "Mevzu 1 aylık. Görüntüler Tokat'taki 30 Ağustos resepsiyonundan. Vali konuklarını ağırlıyor. Bir grup hadsiz solona giriyor. Neyse ki disiplin soruşturması açılmış, bir albay ve binbaşı il dışına gönderilmiş. Beyler, herkes haddini bilecek." ifadelerini kullandı.