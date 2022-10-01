Tokat'ta 28 Şubat dönemini hatırlatan rezil bir olay yaşandı.
Geçtiğimiz 30 Ağustos'ta Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda bir grup rütbeli asker kendilerini kapıda karşılayan Vali Numan Hatipoğlu'nun elini sıkmadı.
VALİ KONUKLARI KARŞILADI TEK TEK TOKALAŞTI
30 Ağustos kapsamında Tokat Valiliği'nde gerçekleştirilen resepsiyonda Tokat Valisi Numan Hatipoğlu gelen konukları karşıladı tek tek ellerine sıkarak zafer bayramlarını tebrik etti.
BİR GRUP ASKER VALİYİ GÖRMEZDEN GELDİ
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde kalabalık bir askeri grup, kendilerini kapıda karşılayan valinin elini sıkmadan yanlarından geçip gitti.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ
O görüntüler sosyal medyadan da büyük tepki topladı.
Tepkilerden bazıları;