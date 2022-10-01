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    • 01.10.2022 23:43
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    28 Şubat kafası hortladı! Tokat'ta bir grup rütbeli asker valiyi görmezden geldi

    Tokat'ta 28 Şubar rezaletini andıran görüntüler ortaya çıktı! Geçtiğimiz 30 Ağustos'ta Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda bir grup rütbeli asker kendilerini kapıda karşılayan Vali Numan Hatipoğlu'nun elini sıkmadı. 28 Şubat döneminde yaşanan askeri vesayet günlerini hatırlatan rezillik sosyal medyada tepki çekti.

    takvim.com.tr
    28 Şubat kafası hortladı!

    Tokat'ta 28 Şubat dönemini hatırlatan rezil bir olay yaşandı.

    Geçtiğimiz 30 Ağustos'ta Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda bir grup rütbeli asker kendilerini kapıda karşılayan Vali Numan Hatipoğlu'nun elini sıkmadı.

    Kafa 28 Şubat kafası! | İZLE

    VALİ KONUKLARI KARŞILADI TEK TEK TOKALAŞTI
    30 Ağustos kapsamında Tokat Valiliği'nde gerçekleştirilen resepsiyonda Tokat Valisi Numan Hatipoğlu gelen konukları karşıladı tek tek ellerine sıkarak zafer bayramlarını tebrik etti.

    BİR GRUP ASKER VALİYİ GÖRMEZDEN GELDİ
    Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde kalabalık bir askeri grup, kendilerini kapıda karşılayan valinin elini sıkmadan yanlarından geçip gitti.

    SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ
    O görüntüler sosyal medyadan da büyük tepki topladı.

    Tepkilerden bazıları;

        Görüntülere ilişkin açıklama yapan AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, "Mevzu 1 aylık. Görüntüler Tokat'taki 30 Ağustos resepsiyonundan. Vali konuklarını ağırlıyor. Bir grup hadsiz solona giriyor. Neyse ki disiplin soruşturması açılmış, bir albay ve binbaşı il dışına gönderilmiş. Beyler, herkes haddini bilecek." ifadelerini kullandı.
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