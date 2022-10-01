Başkan Erdoğan Türkiye ekonomi modeline değindi: Enflasyon hızla düşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'nde konuştu. Ekonomideki gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu:

Kendi özgün ekonomi modelimizi oluşturduk. Bu yaklaşımın teorik altyapısını muhataplarıyla paylaştık. Doğru yolda olduğumuzu ispatladık.

Açıkça itiraf etmek isterim ki; ülkemize karşı haksız şekilde uygulanan siyasi ve ekonomik yaptırımlar bizi bu yolu aramaya mecbur bırakmıştır.

Enflasyon oranımızın nispeten yüksek seviyelere çıkması bazılarını şaşırtıyor olabilir. Halbuki biz aynı enflasyonu, onları daha da şaşırtacak hızla düşürme kabiliyetine sahip bir ülkeyiz.

Bunu geçmişte yaşadık, ondan sonra da düşürdük. Enflasyonun yol açtığı refah kayıplarını telafi edecek her türlü tedbiri de alıyoruz.

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