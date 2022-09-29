Ankara Etlik Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuşan Başkan Erdoğan, şehir hastanesi sayısının 35'e çıkarılacağını söyledi

Başkan Erdoğan, Ankara Etlik Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar yaptı:
Ortak hayalimizin 20. Eserini hizmete sunuyoruz. Halen inşası süren 13 ve proje aşamasındaki 2 şehir hastanemizle birlikte bu sayıyı 35'e çıkaracağız.
Muhalefet yalan olan hezeyanlarla bu eserlere çamur atmaya çalışsa da dünyada ilk defa ülkemizde hayata geçirilen şehir hastanesi modeli bir çok ülke tarafından izleniyor.
Gençlerimize bırakacağımız en önemli miras hayallerini gerçeğe dönüştürecek ruhu aşılamaktır. Gençlerimizin başka ülkelerdeki hiçbir şeye gıpta ile bakmayacakları gelişmişlikte bir Türkiye'yi inşa edene kadar bize durmak yok, duraksamak yok.
Milletimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da irfanı ve ferasetiyle önündeki tablonun kendisine gösterdiği farkı görerek Türkiye yüzyılı için en doğru kararı vereceğine inanıyorum. Bu yüzyılın adı Türkiye yüzyılı..
Anadolu asırlardır her istikametten gelen mazlumların sadece insan vasıflarıyla kabul gördüğü belki de dünyadaki tek coğrafyadır. Bugün de milyonları biz misafir ediyoruz. Yaşadığımız toprakların, vatanımızın mensubu olduğumuz milletin kıymetini çok iyi bilmeliyiz.
HER HASTAYA BİR ODA
BIR sağlık kompleksi şeklinde planlanan hastanede, medikal otel, bir Üniversite ve helikopter pisti ile ticari bölgeler de bulunacak. "Her hastaya 1 oda" anlayışıyla inşa edilen bu hastanede de oda içinde tuvalet, banyo, televizyon, buzdolabı, eşya dolabı ile hasta ve yakınlarına rahatlık sunacak