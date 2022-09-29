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    Ankara Etlik Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuşan Başkan Erdoğan, şehir hastanesi sayısının 35'e çıkarılacağını söyledi

    Başkan Erdoğan, 20. şehir hastanesini de açtı. Sayının 35’e çıkarılacağını anlattı: Her şehir hastanemizi birer marka haline getireceğiz. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Sağlıklı türkiye

    Başkan Erdoğan, Ankara Etlik Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar yaptı:
    Ortak hayalimizin 20. Eserini hizmete sunuyoruz. Halen inşası süren 13 ve proje aşamasındaki 2 şehir hastanemizle birlikte bu sayıyı 35'e çıkaracağız.

    Muhalefet yalan olan hezeyanlarla bu eserlere çamur atmaya çalışsa da dünyada ilk defa ülkemizde hayata geçirilen şehir hastanesi modeli bir çok ülke tarafından izleniyor.



    Gençlerimize bırakacağımız en önemli miras hayallerini gerçeğe dönüştürecek ruhu aşılamaktır. Gençlerimizin başka ülkelerdeki hiçbir şeye gıpta ile bakmayacakları gelişmişlikte bir Türkiye'yi inşa edene kadar bize durmak yok, duraksamak yok.

    Milletimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da irfanı ve ferasetiyle önündeki tablonun kendisine gösterdiği farkı görerek Türkiye yüzyılı için en doğru kararı vereceğine inanıyorum. Bu yüzyılın adı Türkiye yüzyılı..

    Anadolu asırlardır her istikametten gelen mazlumların sadece insan vasıflarıyla kabul gördüğü belki de dünyadaki tek coğrafyadır. Bugün de milyonları biz misafir ediyoruz. Yaşadığımız toprakların, vatanımızın mensubu olduğumuz milletin kıymetini çok iyi bilmeliyiz.



    HER HASTAYA BİR ODA
    BIR sağlık kompleksi şeklinde planlanan hastanede, medikal otel, bir Üniversite ve helikopter pisti ile ticari bölgeler de bulunacak. "Her hastaya 1 oda" anlayışıyla inşa edilen bu hastanede de oda içinde tuvalet, banyo, televizyon, buzdolabı, eşya dolabı ile hasta ve yakınlarına rahatlık sunacak



        8 HASTANE TEK ÇATI ALTINDA
        Türkiye'nin 20'nci, Ankara'nın 2'nci şehir hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesi, 8 ayrı hastaneden oluşuyor. Toplam yatak kapasitesi 4 bin 50 olacak hastanede, 1000 poliklinik, 125 ameliyathane, 691 yoğun bakım yatağı 3 bin 359 servis yatağı yer alıyor. Hastanede, Türkiye'nin en büyük kronik yara bakım merkezi, en kapsamlı klinik araştırma merkezi, ilk ve tek hibrit ameliyathanesi, en büyük hiperbarik oksijen tedavisi merkezi ve en büyük uyku bozukluğu tanı ve tedavi merkezi olacak...

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