50 ili birbirine bağlayacak! Asrın projesinin yüzde 98'i tamam! Ticaret hız kazanacak...

"ÜLKEMİZ SON YILLARDA YOL CENNETİNE DÖNDÜ"

Satuk Buğra Yenilmez, "Haritayı açıp karşımıza baktığımızda Türkiye coğrafyasının zaten doğal bir yol olduğunu fark ediyoruz. Avrupa'yı Asya'ya bağlayan, Asya'yı Afrika'ya bağlayan doğal bir geçit şeklindedir. Bunu değerlendirmek ülkemizde yaşayanların boynunun borcuydu, uzun bir süredir bu ülkenin bu geçiş güzergahında olmasının faydalarından fazla yararlanamadık. Dünya çapında konjonktür bunu bize zorunlu kıldı. İpekyolu'nun yeniden yapılıyor olması, Batı'nın biraz daha hegemonyasının kırılabiliyor olması bu devrin aslında bu güzergahları yenilemek için tam vakti olduğunu gösteriyor. Sağ olsun hükumetimiz ve devletimiz yerel çapta ve devlet çapında ülkeyi adeta yol cennetine dönüştürdü. Bir yerden yol ve ticaret güzergahı geçiyorsa orası güzelleşir, insanları da ihya olur. Bu toplumun da artık ihya olma vakti gelmişti, bunu bekliyorduk. İnşallah bize ve bizden sonraki nesillere faydalı olacak" ifadelerini kullandı.

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