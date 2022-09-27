Güneşe aldanmayın: Çok sayıda il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. Güneşli havanın salı ve çarşamba günleri Marmara ve Ege bölgelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü yağışa bırakacağı tahmin ediliyor.

TÜRKİYE'NİN BATISI YAĞIŞLI

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara ile Ege kıyılarının yer yer parçalı bulutlu, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.