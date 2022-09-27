Güneşe aldanmayın: Çok sayıda il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. Güneşli havanın salı ve çarşamba günleri Marmara ve Ege bölgelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü yağışa bırakacağı tahmin ediliyor.
TÜRKİYE'NİN BATISI YAĞIŞLI
Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara ile Ege kıyılarının yer yer parçalı bulutlu, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ KISIMLARDA SICAKLIK ARTIYOR
Hava sıcaklığı: İç ve doğu kesimlerde artarak, Ülkemiz genelinde genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGARLAR ETKİLİ OLACAK
Rüzgar: Genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.