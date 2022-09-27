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    • Güncel
    • 27.09.2022 10:32
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    • 27.09.2022 10:53
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    Güneşe aldanmayın: Çok sayıda il için sağanak uyarısı

    Eylül ayının son günleri mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcaklar yerini yağışlı havaya bırakıyor. Türkiye, Balkanlar'dan gelen yağışlı havanın etkisi altına girecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; çok sayıda ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

    Şemsiyelerinizi hazırlayın: Sağanak geliyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. Güneşli havanın salı ve çarşamba günleri Marmara ve Ege bölgelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü yağışa bırakacağı tahmin ediliyor.

    TÜRKİYE'NİN BATISI YAĞIŞLI
    Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara ile Ege kıyılarının yer yer parçalı bulutlu, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    İÇ KISIMLARDA SICAKLIK ARTIYOR
    Hava sıcaklığı: İç ve doğu kesimlerde artarak, Ülkemiz genelinde genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    KUVVETLİ RÜZGARLAR ETKİLİ OLACAK
    Rüzgar: Genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

        İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 26

        Hafta boyunca İstanbul'da havanın serin ve zaman zaman yağışıl olması bekleniyor.

            Diğer illerimizde beklenen bugün beklenen hava sıcaklıkları:
            Ankara: Az bulutlu 28
            İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 27
            Adana: Az bulutlu ve açık 32
            Antalya: Az bulutlu ve açık 28
            Samsun: Az bulutlu 33
            Trabzon: Az bulutlu 26
            Erzurum: Az bulutlu 26
            Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34

            Hafta boyunca Türkiye genelinde sıcaklıkların özellikle batı kesimlerde azalması ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

            İşte Türkiye'nin hafta boyunca sıcaklık haritası:

            29 Eylül Perşembe:

            30 Eylül Cuma hava durumu:

                31 Eylül Cumartesi hava durumu:

                Hafta boyunca batı kısımlarda etkili olan serin ve yağışlı havanın, yeni haftadan itibaren iç kısımlarda etkisini göstermesi bekleniyor.

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