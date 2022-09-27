Bakan Kasapoğlu Yunus Emre anısına şiir okudu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yunus Emre anısına hazırlanan "Gönüller Yapmaya Geldik" adlı albümünde yer alan "Haktan Gelen Şerbeti" adlı şiirini gala gecesinde canlı olarak okudu.
Bakan Kasapoğlu, ATO Congresium'da Yunus Emre anısına hazırlanan "Gönüller Yapmaya Geldik" adlı albümünün gala gecesine katıldı. Yunus Emre'nin şiirlerinden oluşan ve 8 sanatçının yeraldığı albümün gala programı, Bakan Kasapoğlu'nun Yunus Emre'nin "Haktan Gelen Şerbeti" şiirini okumasıyla başladı.
Şiiri okumasının ardından bir konuşma yapan Bakan Kasapoğlu, insanlığın başlangıcından bu yana, toplulukların ve milletlerin sözle var olup, sözle anlaştığını ifade etti.
"DERVİŞ YUNUS, ASIRLARDIR OLAGELDİĞİ GİBİ BUGÜN DE BİZİ GÜZEL EZGİLERİYLE BİR ARAYA GETİRDİ"
Sözün, hep olageldiği gibi hep de olmaya devam edeceğini belirten Bakan Kasapoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Elbette insanlığın devranı yeryüzünde döndükçe söz ya da dil gibi sözün ya da dilin üstatlarından Yunuslar hep olacaklardır. En önemli toplumsal ortak kabullerimizden, birleştirici değerlerimizden biri olan Derviş Yunus, asırlardır olageldiği gibi bugün de bizi öylesine güzel ezgileriyle bir araya getirdi. Çünkü o asırlar önce 'gönüller yapmaya geldik' demişti."
"GENÇLER İÇİN PEK ÇOK ÇALIŞMA YAPTIK"
Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak her alanda gençleri güçlü kılmak, onların tüm süreçlerde etkin olmalarını sağlama adına pek çok çalışma yaptıklarına işaret etti.
Kültürde, sanatta, eğitimde, sosyal faaliyetlerde ve sporda çok geniş bir hizmet yelpazesini gençlere sağladıklarını aktaran Bakan Kasapoğlu, "Projelerimizde, yatırımızla, icraatlarımızla her daim gençlerimizin yanında, onlarla birlikte olma gayretimiz var." ifadesini kullandı.