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    • 27.09.2022 11:39
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    Mersin'deki saldırıda şehit olan polis memuru Sedat Gezer'e son veda!

    Son dakika haberi! Mersin'in Mezitli ilçesinde PKK’lı teröristlerin Tece Polisevi’ne düzenlediği saldırıda şehit olan polis memuru Sedat Gezer (40), öğlende kentte toprağa verilecek. Şehit Gezer için İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Şehit polis Gezer’e son veda!

    Mersin'in Mezitli ilçesinde PKK'lı teröristlerin Tece Polisevi'ne düzenlediği saldırıda şehit olan polis memuru Sedat Gezer (40), öğlende kentte toprağa verilecek.

    ŞEHİT POLİSE SON VEDA | VİDEO İZLE


    Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polisevine düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in ailesinin evinde yas var.




    Aslen Niğde nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen ve ailesiyle Mersin'de yaşayan Şehit Sedat Gezer için İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.




    AKBELEN ŞEHİTLİĞİ'NDE TOPRAĞA VERİLECEK
    Şehit Gezer, Muğdat Camisi'nde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Akbelen Şehitliği'nde toprağa verilecek.

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