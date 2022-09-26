Yunanistan haddini aşmaya devam ediyor! ABD’nin hibe ettiği zırhlı araçları, Midilli ve Sisam’a yolladı

Yunanistan'ın uluslararası hukuku hiçe sayarak Ege'de Gayri Askeri Statüdeki Adalar'a (GASA) zırhlı araç sevk ettiği ortaya çıktı. TSK'ya ait SİHA'lar, Atina'nın Midilli'ye 23, Sisam'a 18 zırhlı araç sevkiyatı yaptığı anları saniye saniye kayda aldı. 18 Eylül ve 21 Eylül'de yapılan bu sevkiyatın, komşuluk ilişkilerini derinden etkilediği vurgulandı. NATO'da müttefik olan Yunanistan'ın uluslararası hukuk ve müttefiklik ruhuna aykırı bu saldırgan eylemlerinin "asla kabul edilemez" olduğu hatırlatıldı.
Türkiye'nin sorunların diyalog ve uluslararası hukuk kapsamında çözüme ulaşmasına yönelik çabalarına rağmen Komşu'nun bu hareketinin, gerginliği tırmandırdığı görüşü paylaşıldı. "Yunanistan'ın tüm davetlere karşılık toplantılara dahi katılmaması ve bu tarz provokasyonları yapması tansiyonu kimin artırdığının, kimin uzlaşmaz, saldırgan ve hukuksuz faaliyetler içinde olduğunun açık göstergesidir" değerlendirmesi yapıldı. Yunan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in ABD'yi arkasına alarak Türkiye'ye kafa tutmasına tepkiler çığ gibi arttı.