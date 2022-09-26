Yunanistan haddini aşmaya devam ediyor! ABD’nin hibe ettiği zırhlı araçları, Midilli ve Sisam’a yolladı

Yunanistan'ın uluslararası hukuku hiçe sayarak Ege'de Gayri Askeri Statüdeki Adalar'a (GASA) zırhlı araç sevk ettiği ortaya çıktı. TSK'ya ait SİHA'lar, Atina'nın Midilli'ye 23, Sisam'a 18 zırhlı araç sevkiyatı yaptığı anları saniye saniye kayda aldı. 18 Eylül ve 21 Eylül'de yapılan bu sevkiyatın, komşuluk ilişkilerini derinden etkilediği vurgulandı. NATO'da müttefik olan Yunanistan'ın uluslararası hukuk ve müttefiklik ruhuna aykırı bu saldırgan eylemlerinin "asla kabul edilemez" olduğu hatırlatıldı.